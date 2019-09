Echipajul format din Nicoleta-Ancuta Bodnar si Simona Geanina Radis a cucerit medalia de argint, duminica, in proba de dublu vasle feminin, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Linz Ottensheim (Austria) Aurul a fost obtinut de Noua Zeelanda, in 06 min 47 sec 170/1000, argintul a revenit Romaniei, in 06 min 48 sec 550/1000, iar […]