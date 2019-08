Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Ioana Bruynseels, prima femeie inscrisa in cursa pentru Cotroceni, taxeaza lipsa de diplomație a președintelui Iohannis la intalnirea anuala a ambasadorilor romani. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Werner Iohannis, i-a convocat la o intalnire de lucru pe ambasadorii Romaniei acreditați…

- Candidatul independent la Presedintia Romaniei, Monica Simionescu, a sesizat Avocatul Poporului cu privire la legislatia electorala restrictiva, despre care spune ca incalca dreptul constitutional de a fi ales prin impunerea adunarii a 200.000 de semnaturi pentru intrarea in competitia electorala,…

- Prima femeie inscrisa in cursa pentru prezidentiale, Ramona Ioana Bruynseels, va merge joi, 18 iulie in vizita in judetul Constanta. Aflat in turneul national, candidatul umanist vrea sa ii cunoasca pe alegatori si, mai mult, sa le afle nevoile si asteptarile. Ramona Ioana Bruynseels sustine antreprenorii…

- "Vom avea candidat propriu. Asta e solutia pentru un partid care a luat un scor bun la europene si vrea sa se consolideze. Va fi un candidat care sa certifice evolutia partidului", a declarat pentru News.ro, prim-vicepresedintele filalei Iasi a Pro Romania, Bogdan Abalasi. El a adaugat ca la sfarsitul…

- Eugen Teodorovici este preferatul PSD pentru candidatura la alegerile prezidențiale din toamna acestui an, precizeaza surse politice. Acest lucru face ca partenerul de Coaliție, ALDE, care a anunțat, inca de acum c...

- ''In primul rand este inedit pentru Romania. Este prima femeie candidat președinte. In al doilea rand, experiența ei raportata la ceea ce a studiat in decursul anilor și dorința de a schimba și se implica pentru viitorul copiilor ei și multe alte lucruri pe care le vom ulterior'', a declarat Cristian…

- Partidul Puterii Umaniste (social liberal) și-a desemnat, sambata, in Congres, candidatul la alegerile prezidențiale.A fost aleasa Ramona Ioana Bruynseels, fost consilier guvernamental. Membrii PPU-sl se autointituleaza 'umaniștii' și se bucura de sprijinul lui Dan Voiculescu.In…

- ''Accept cu mare incredere nominalizarea dumneavoastra. Asta inseamna ca imi asum zambetele politicoase ale unora dintre analiștii politici, ale reprezentanților partidelor politici și ale celor care se vor intreba al cui om sunt eu'', a declarat Ramona Ioana Bruynseels, la Congresul Umaniștilor.