Candidaţi unici şi vot unanim la alegerile PSD din județul Teleorman Adrian Gadea a fost singurul candidat inscris, fiind reconfirmat, cu unanimitate de voturi, in functia de presedinte al PSD Teleorman, dupa un interimat de doi ani si jumatate la conducerea organizatiei judetene. Gadea ocupa functia de secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale.



Si pentru functia de presedinte executiv s-a inscris in cursa tot un singur candidat, Victor Dragusin, primarul municipiului Alexandria, care a fost votat de toti delegatii prezenti.



"A fost un vot unanim la toate functiile", a declarat Adrian Gadea, dupa incheierea conferintei.



El… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a finalizat evaluarea a opt ministri, iar in Comitetul Executiv (CEX) de luni va propune primele remanieri. Potrivit unor surse politice, Carmen Dan (Interne) si Ecaterina Andronescu (Educatie) vor deschide lista mazilitilor. Vor urma: Razvan Cuc (Transporturi), Petre Daea…

- Conform unor informatii Digi 24, printre cei propusi pentru remaniere in CEX-ul de luni sunt Carmen Dan, ministrul de Interne, si Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei. „S-a lucrat la evaluarea ministrilor in aceasta saptamana. Nu am terminat. Luni, in CEX vom vorbi despre o remaniere. In jur de…

- Intrebat despre posibila schimbare a ministrului de Interne, Carmen Dan, sau cea a ministrului Justiției, Ana Birchall, analistul politic a raspuns: ”Eu nu cred ca se va intampla așa ceva. Inainte de batalia pentru prezidențiale, PSD nu-și permite noi schisme in partid. Nu vad schimbarea doamnei…

- Conform Romania TV se anunța schimbari in Guvern, demisii sau demiteri. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, ar fi cu demisia pe masa dupa ce a vazut lista miniștrilor remaniabili. De altfel și in ceea ce privește Ana Birchall la ministerul Justiției va fi discutata in partid dupa ce…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a certat românii dupa fenomenele extreme din țara din ultimele zile. &"Românii sa respecte avertizarile meteo&", a afirmat aceasta sâmbata seara.

- Premierul Viorica Dancila a discutat, joi, cu președintele Klaus Iohannis, la o zi dupa ce Guvernul a inaintat propunerile pentru mai multe portofolii. Dăncilă și Iohannis s-au întâlnit la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială. Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a transmis miercuri dupa-amiaza, presedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor ministri pentru portofoliile din Guvern ocupate de interimari ale caror mandate expira saptamana viitoare. Astfel, Dancila vrea ca la Ministerul Justitiei sa ramana permanent…

- Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, ii vede pe strainii care lucreaza la autostrazi drept „șmecheri, cu doua mape, care vor bani nemunciti”. Ministrul a vrut sa puncteze situația companiilor straine care caștiga licitațiile pentru construcția de autostrazi iar apoi concesioneaza lucrarile efective…