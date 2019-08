Stiri pe aceeasi tema

- * Romanca Simona Halep a fost votata cea mai buna jucatoare din circuitul profesionist feminin in luna iulie, intr-o ancheta realizata pe site-ul WTA, dupa ce a castigat turneul de Mare Slem de a Wimbledon. * Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig a castigat ancheta pentru cea mai…

- Simona Halep a plecat în Canada, unde va participa, începând de saptamâna viitoare, la Rogers Cup. Competiția de la Toronto este prima la care românca ia partde dupa ce a câștigat trofeul de la Wimbledon, iar aceasta a declarat ca viața sa este una frumoasa, așa cum…

- Simona Halep isi pregateste deja revenirea pe hard, urmand sa joace, mai intai, in Rogers Cup, la Toronto (5-11 august). Dupa ce va bifa competitiile din Canada si SUA, ea va calatori in Asia.

- Premierul canadian Justin Trudeau si presedintele Consiliului European Donald Tusk au denuntat joi afirmatiile scandaloase pe care Donald Trump le-a facut la adresa a patru parlamentare democrate provenind din randul minoritatilor, calificandu-le drept "inacceptabile", fara a mentiona insa explicit…

- 'Ca o premiera, in Oradea, avem un partener foarte activ in Ordinul Arhitectilor, filiala Bihor, cu care am reusit o comunicare si o colaborare foarte buna. S-au implicat si au raspuns deschis solicitarii noastre. Prin aceste ateliere, de arhitectura, de arta, de teatru, de lectura sau mestesug,…

- Premierul canadian Justin Trudeau a promis marti sa sustina Ucraina in fata "amenintarii" ruse, la sfarsitul unei intalniri la Toronto cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. "Dupa agresiunea Rusiei si tentativele sale de a submina suveranitatea Ucrainei, inclusiv prin…

- Tenismena a inceput 2019 ca din pușca, dar in ultimele trei luni a batut pasul pe loc in sport. In schimb, e tot mai exuberanta in viața privata. La modul cum a inceput anul 2019, fie a smuls ropote de aplauze din partea specialiștilor, fie a bagat spaima in adversare. Urcase de pe locurile 200 pana…

- Intr-o declaratie care explica decizia, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a spus ca Black (74 de ani) a avut ''contributii extraordinare la lumea afacerilor, ca si la gandirea politica si istorica''.Casa Alba a adaugat ca Black a ''atras sprijinul a numeroase personalitati…