- Camera Lorzilor incepe joi dezbaterile asupra unui proiect de lege care sa il oblige pe premierul Theresa May sa incerce sa obtina o amanare a Brexit-ului pentru a impiedica o iesire dezordonata din UE, pe 12 aprilie, relateaza Reuters. Dezbaterea din Camera Lorzilor este prevăzută să…

- Camera superioara a parlamentului britanic (Camera Lorzilor) incepe joi dezbaterile asupra unui proiect de lege care sa il oblige pe premierul Theresa May sa incerce sa obtina o amanare a Brexit-ului pentru a impiedica o potentiala iesire dezordonata, fara acord, a Regatului Unit din Uniunea Europeana…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a votat miercuri pentru inceperea dezbaterilor la legea care ar obliga-o pe sefa guvernului, Theresa May, sa ceara o amanare a Brexit-ului pentru prevenirea riscului ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord la 12 aprilie, transmite Reuters.…

- Uniunea Europeana va accepta cererea guvernului de la Londra pentru o amanare a Brexit-ului, insa numai pana la data de 22 mai si numai daca parlamentul britanic voteaza saptamana viitoare acordul deja convenit privind retragerea Regatului Unit din UE, dar respins deja de doua ori de Camera Comunelor,…

- Parlamentarii britanici ar putea fi chemati sa voteze saptamâna viitoare un acord revizuit pentru Brexit, deoarece negocierile cu Uniunea Europeana au fost constructive, a declarat joi ministrul de Finante Philip Hammond, scrie Agerpres, citând Reuters.Daca premierul Theresa May nu va…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a sustinut miercuri ca parlamentul de la Londra are doar doua optiuni: retragerea Regatului Unit din UE fara un acord sau renuntarea la Brexit, informeaza Reuters. Dupa ce Camera Comunelor a respins saptamana trecuta acordul cu Uniunea Europeana la…

- In plus, ea a afirmat și ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil, transmite Reuters. ''Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul…