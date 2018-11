Stiri pe aceeasi tema

- Maria, o fetita romanca de 9 ani, a fost omorata in Cipru chiar de fratele ei. Adolescentul de 13 ani a injunghiat-o de 15 ori, fara un motiv aparent, potrivit observator.tv. Tragedia s-a produs in data de 6 noiembrie, in jurul orei 16.00, intr-o casa situata in districtul St. John din Larnaca. Fetita…

- Italienii și spaniolii iși incep saptamana cu alerte cod roșu de vreme proasta. Roma a fost acoperita de grindina, in mai multe orașe italiene, din Milano pana la Palermo, sunt inundații; la fel - in sudul Spaniei, unde e doliu dupa un pompier mort la datorie, in timpul

- Un accident rutier grav s-a produs astazi, 16 octombrie 2018, in jurul amiezei pe Autostrada A1, intre Sibiu și Sebeș. O persoana ranita dupa o coliziune intre doua camioane. Un echipaj de descarcerare al ISU Sibiu și un echipaj SAJ intervin pe autostrada A1, sensul de mers catre Sebeș la un accident…

- Companiile romanesti care deruleaza tranzactii intra-grup pot opta sa isi documenteze tranzactiile fie post-tranzactie, in cadrul dosarului de preturi de transfer, fie inainte de a derula tranzactiile, cu ajutorul unui acord de pret in avans. Acesta este un instrument de securizare a pozitiei fiscale…

- Marți, in prima zi a "16-imilor" Cupei Romaniei, s-au disputat 5 meciuri. FC Voluntari, Miercurea Ciuc (L3), CS U Craiova, Dinamo și Sepsi s-au calificat in "optimi". Iata rezultatele complete: Dacia Braila - Dinamo 1-3Au marcat: M. Maxim 21 / R. Grigore 6, Nistor 8, 70 Detalii despre meci, VIDEO+FOTO…

- Tracey Britten așteapta trei fete și un baiat, dupa ce a cheltuit 7 000 de lire sterline pentru tratamentul FIV in Cipru. Mama a trei copii, deja, din Londra, a spus: „In fiecare an mi-am dorit inca un copil. Am ajuns la 50 de ani și m-am gandit: „Ma duc sa o fac”. Tracey a cheltuit 7.000 de lire sterline…

- BUCURESTI, 12 sept — Sputnik, Georgiana Arsene. Situatie de-a dreptul halucinanta la Botosani, la Liceul cu Program Sportiv, acolo unde o fosta eleva, în vârsta de 15 ani, sustine ca ar fi fost violata de un profesor. Totul s-ar fi petrecut dupa ce fata l-ar fi rugat…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a vorbit într-un interviu acordat pentru studioul radio Sputnik Moldova despre cele trei avantaje principale pe care le are Republica Moldova, care îi motiveaza pe investitorii straini sa vina la noi în…