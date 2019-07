Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii buzoieni, aflați in cautarea unei femei disparute de aprope o luna, au gasit, miercuri, pe marginea unui camp, cadavrul unei femei peste care au fost aruncate resturi de la culturile de porumb, vița de vie sau crengi.

- Polițiștii texani au facut recent o descoperire macabra. O femeie a trait timp de trei ani cu cadavrul mamei ei in casa! In plus, ea iși creștea fata minora in aceeași locuința. Autoritațile cred ca batrana de 71 de ani a murit in 2016, dupa o cazatura, iar fiica ei n-a ajutat-o sa primeasca ajutorul…

- Politistii si procurorii criminalisti fac ancheta, dupa ce mai parti din cadavrul unei femei au fost descoperite, in timpul noptii de miercuri spre joi, langa soseaua de centura a Galatiului. https://www.romaniatv.net/crima-extrem-de-violenta-parti-din-cadavrul-unei-femei-au-fost-gasite-pe-centura-orasului-galati_479322.html

- Descoperire terifianta in Galați. Parți din cadavrul unei femei au fost descoperite, in noaptea de miercuri spre joi, de-a lungul șoselei de centura a orașului. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Galati.

- Cinci femei, banuite de furt din locuinte, au fost retinute in trafic, la Calimanesti, in urma unei actiuni a politistilor valceni care au organizat mai multe filtre pe DN7 pentru prinderea lor, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit Agerpres.…

- Politistii si procurorii prahoveni cerceteaza un barbat in varsta de 23 de ani suspectat ca a violat si ucis o tanara de 19 ani al carei cadavru a fost descoperit duminica intr-o padure din apropiere de Ploiesti.Potrivit reprezentantilor Politiei judetene Prahova, politistii au fost sesizati…

- Patru femei au fost luate ostatice de un adolescent de 17 ani in Franța, intr-un magazin express tip PMU – o tutungerie in care se vand ziare și se pot face pariuri sportive. Timp de 5 ore, tanarul, care era și inarmat, i-a ținut in tensiune pe polițiștii care au intervenit in numar mare in localitatea…

- Livia Florentina Bunea si fetita ei, Elena Natalia, au disparut in septembrie 2016, iar politistii le cauta acum cadavrele in Lacul Rosu. In acelasi lac este cautat si trupul unei fetite de 6 ani. Cadavrul mamei ei, Marry Rose Tiburcio, a fost descoperit intr-un put de mina abandonat la Mitsero.…