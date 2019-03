Creatoarea de arta populara Adela Petre, detinatoare a titlului UNESCO de 'Tezaur Uman Viu', a murit in noaptea de miercuri spre joi la varsta de 90 de ani, dupa o activitate de aproape 70 de ani. Cunoscuta creatoare de arta populara din par de capra era membru al Academiei Artelor Traditionale din Sibiu, iar in 2002 a primit Medalia Nationala "Serviciul Credincios", clasa a III-a, pentru 'crearea si transmiterea cu talent si daruire' a unor opere artistice semnificative pentru civilizatia romaneasca si universala. Zece ani mai tarziu, in 2012, a primit si titlul de 'Tezaur…