Buget pe 2019 pentru TOP şi Gospodărirea Comunală SC Targuri, Oboare, Piete SA si SC Gospodarirea Comunala SA – societati aflate in subordinea Consiliului Local Municipal – au buget pe 2019! Alesii locali au aprobat, in sedinta extraordinara de marti, doua proiecte de hotarare vizand bugetul de venituri si cheltuieli al celor doua firme. Asta, gratie voturilor „pentru” ale consilierilor PNL+UDMR+ALDE. Altfel, cele doua proiecte au fost singurele de pe ordinea de zi la care consilierii social-democrati au ales sa se abtina. Fara sa ofere nicio explicatie. De fapt, nu a avut cine sa ofere explicatii. Cel despre care stiam ca e lider de grup,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

