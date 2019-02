Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May va discuta "in urmatoarele zile" cu toti liderii statelor membre UE si le-a trimis o scrisoare parlamentarilor conservatori pentru a face apel la ei sa dea dovada de unitate in ceea ce priveste Brexitul, relateaza AFP preluata de Agerpres. In aceasta scrisoare,…

- "Les Echos" vorbește de "o cacofonie de propuneri". Deoarece "a dori Brexit cu orice pret, cu riscul ca el sa se faca fara un acord, este 'un joc periculos', 'a terrifying game'", estimeaza "Financial Times". Radioul francez este ingrijorat de aceasta "convingere ca totul poate fi renegociat de la inceput",…

- Premierul britanic Theresa May le-a cerut deputatilor conservatori sa voteze marti o propunere de amendament care cere inlocuirea asa-numitului "backstop" nord-irlandez din acordul de Brexit cu "aranjamente alternative", a declarat luni o sursa din biroul ei, relateaza Reuters. Parlamentarii vor dezbate…

- Partidul Democratic Unionist din Irlanda de Nord (DUP), care o sprijina pe sefa guvernului britanic Theresa May in parlamentul de la Londra, a afirmat ca scrisoarea Uniunii Europene care ofera mai multe asigurari in legatura cu introducerea unui mecanism de ''backstop'' privind granita…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri seara cu presedintele Guvernului spaniol Pedro Sanchez si si-a subliniat angajamentul de a incheia cu Uniunea Europeana (UE) un acord cu privire la Brexit care sa tina cont de problema Gibraltarului, a anuntat joi Downing Street, relateaza Reuters,…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a discutat miercuri cu omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, in legatura cu situația provinciei britanice Gibraltar dupa Brexit, a anunțat 10 Downing Street, in contextul in care Madridul dorește ca viitorul acestui teritoriu sa fie negociat bilateral, informeaza…

- Downing Street a confirmat ca Theresa May a discutat cu cabinetul ei posibilitatea unor "solutii tehnologice" pentru pastrarea unei frontiere deschise cu Irlanda dupa Brexit. Potrivit sursei citate, planul, care a fost lansat anterior ca un mod de a evita o frontiera "dura" cu infrastructura…