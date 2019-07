BREAKING NEWS: România are șansa unui TUN financiar ”Producatorii auto Volkswagen și Ford vor anunța astazi la New York cea mai mare alianța din lume pentru construcția de automobile electrice și pentru condusul autonom. Este un pas foarte important spre automobilele viitorului, iar acești giganți vor da tonul pe piața din intreaga lume. Știm ca Volkswagen tocmai cauta o locație pentru construcția unei noi fabrici in Europa de Est. Este mai clar astazi decat oricand ca Volkswagen va ramane pentru multe decenii un lider mondial in producția de automobile de ultima generație. De aceea, cer Guvernului Romaniei și premierului Dancila personal sa faca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

