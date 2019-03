BREAKING NEWS: ING, acuzată de spălare de bani! Creditorului olandez ING nu i se permite sa-si faca noi clienti pe piata italiana atat timp cat nu imbunatateste monitorizarea comportamentului clientilor, a anuntat Banca Centrala a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters si site-ul DutchNews.nl, citate de Agerpres. Decizia vine in urma inspectiilor organizate de Banca d'Italia in perioada octombrie 2018 - ianuarie 2019, care au aratat ca subsidiara ING din Italia nu a facut suficient pentru a preveni tranzactiile de spalare de bani prin conturile sale. In septembrie, justitia olandeza a ajuns la un acord amiabil cu ING in legatura cu un dosar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Creditorului olandez ING nu i se permite sa-si faca noi clienti pe piata italiana atat timp cat nu imbunatateste monitorizarea comportamentului clientilor, a anuntat sambata Banca Centrala a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters si site-ul DutchNews.nl. Decizia vine in urma inspectiilor organizate…

