Stiri pe aceeasi tema

- Unchiul Alexandrei Maceșanu a strans numarul de semnaturi necesar inscrierii in alegerile prezidențiale. Alexandru Cumpanașu a adunat circa 300.000 de semnaturi și iși va depune duminica seara candidatura la BEC. Pentru intrarea in cursa are nevoie ca 200.000 de semnaturi sa fie valide.El…

- ”In ce ma privește, va pot spune ca s-au strans uluitor de multe semnaturi pentru un om care a REFUZAT categoric sa stranga semnaturi altfel decat IN MOD REAL! Nu, nu sunt suficiente, deși sunt foarte multe. Mai sunt doua zile, vom vedea... Apoi, voi hotari ce fac mai departe. Le mulțumesc…

- El a precizat, luni, ca decizia pe care a luat-o de a candida independent este la fel de buna ca si cea prin care s-a retras din cursa, mentionând ca în zilele în care s-a ocupat de strângerea de semnaturi a reusit sa înteleaga realitatea din societatea româneasca…

- Bibliotecarul Avram Iancu, din Petrosani, cunoscut pentru performanta de a trece inot Canalul Manecii sau pentru cea prin care a inotat de-a lungul intregului curs al Dunarii, a renuntat sa mai candideze independent pentru functia de presedinte al Romaniei. El a precizat luni, pentru AGERPRES, ca…

- Mircea Diaconu și-a anunțat candidatura la prezidențiale pe 25 august, iar cateva zile mai tarziu a inceput strangerea de semnaturi. Deși candideaza independent, Mircea Diaconu este susținut de ALDE și Pro Romania. Contactat de STIRIPESURSE.RO, Mircea Diaconu a spus ca a depașit deja numarul…

- Mircea Diaconu ne-a spus ca a depașit deja numarul necesar de semnaturi. "Oh, dar s-au strans deja mult mai mult de 200.000 de semnaturi și in continuare vin tabelele de la oamenii care ma susțin. Oamenii s-au mobilizat exemplar și vreau sa le mulțumesc pentru asta. In primul tur voi fi cu siguranța,…

- Mircea Diaconu și-a anunțat candidatura la prezidențiale pe 25 august, iar cateva zile mai tarziu a inceput strangerea de semnaturi. Deși candideaza independent, Mircea Diaconu este susținut de ALDE și Pro Romania.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate de Guvern: 5 GIGANȚI…

- Dacian Cioloș, președintele PLUS, anunța marți, pe Facebook ca Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS la prezidențiale, a strans 200.000 de semnaturi. „Așa cum știți, noi strangem semnaturile pe bune, in strada, cu ajutorul colegilor și al voluntarilor noștri extraordinari”, spune Cioloș, lansand…