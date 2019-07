Bogdan, unul dintre cei mai controversați barbati de la “Insula Iubirii”, continua sa uimeasca. Fata in fata cu ispita Irina, a recunoscut care este cea mai mare fantezie a sa. Banuielile ispitei Irina au prins contur in emisiunea de aseara! In timpul unei discuții mai intime, Bogdan a dezvaluit ca și-ar dori sa faca amor cu doi baieți și o fata. De altfel, s-a mai sarutat in trecut cu cațiva reprezentanți ai sexului tare, spune concurentul de la “Insula Iubirii”. “Amor in trei, dar cu doi baieți si o fata. M-am sarutat cu cațiva baieți la viața mea, cu limba. E ca un sarut normal. Nu sunt scarbit.…