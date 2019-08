Boc vrea sa le dea clujenilor bani sa-si angajeze bone. Conditiile de eligibilitate Primaria Cluj-Napoca a pus in consultare publica un proiect ce prevede suport pentru familiile clujene cu copii mici prin acordarea unui sprijin financiar pentru plata bonelor.



Primarul Emil Boc a explicat ca este cerere mare de locuri in crese, iar construirea de noi unitati nu este suficienta. Astfel ca propune acordarea de sprijin financiar pentru plata bonelor.



"Acest sprijin financiar va fi acordat in baza unei metodologii care sa stabileasca in mod clar conditiile de eligibilitate si criteriile sociale in functie de care acest ajutor se poate obtine, pentru a asigura… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

