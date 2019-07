Camera Reprezentantilor a aprobat un amendament propus de republicani, care dispune ca inspectorul general al Departamentului apararii sa deschida o investigatie pentru a stabili daca "SUA au efectuat intre anii 1950 si 1975 experimente pe capuse si alte insecte in vederea transformarii lor in arme biologice".

Congresmanul american Chris Smith vrea sa clarifice acest lucru, in condițiile in care 400.000 de americani sunt afectați de aceasta boala in fiecare an. Verificarea ar urma sa clarifice daca insectele cu pricina ar fi fost eliberate in natura, accidental sau intenționat. Smith…