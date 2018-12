BNR, informație gravă pentru români. Zamfir - Isărescu, moment decisiv Iata care este mesajul transmis de catre senatorul ALDE Daniel Zamfir, pe tema presupusei strategii a unor banci de a mentine Romania in stare de subdezvoltare economica: "Așadar, e pentru prima data cand BNR ne informeaza ca opt banci straine care opereaza in Romania au avut o strategie sa mentina Romania in stare de subdezvoltare economica!!! E o concluzie de o gravitate extrema! Firesc, se nasc niște intrebari legitime: 1.A fost sau nu intelegere de tip cartelar intre cele opt banci? In orice varianta, seamana a subminare a economiei naționale! 2.BNR a constat acest… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, a avut joi, 6 decembrie 2018, cu ocaziei vizitei efectuate in statul Delaware, o intalnire cu senatorul Christopher Coons, membru in unele dintre cele mai importante comisii ale Senatului SUA: Comisia pentru relații externe, Comisia juridica, Comisia…

- Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a estimat, marți, ca exista șanse sa aiba in ianuarie primele concluzii privind investigația facuta pe piața carburanților, astfel incat sa inainteze și o propunere. Bogdan Chirițoiu a spus, marți, in cursul unei audieri la Comisia economica,…

- Șefa Comisiei de politica externa din Camera Deputaților, deputatul UDMR Rozalia Biro militeaza pentru a media accesul oficialitaților din Egipt in structurile Uniunii Europene, in contextul in care țara noastra va prelua Președenția Consiliului Uniunii Europene. Intr-o conferința…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Independent de modul in care va fi finalizat acest voluminos dosar Microsoft, care il vizeaza pe Calin Popescu Tariceanu, vor exista importante consecințe politice in plan intern și extern. Le vom trece in revista. Și vom vedea astfel și care ar putea fi țintele celor aflați…

- Melescanu a declarat, vineri, la Parlament, ca procedura de rechemare de la post a unui ambasador are loc la nivelul presedintelui, iar in cazul lui George Maior MAE analizeaza "care au fost problemele aparute". Melescanu a spus ca a avut o "discutie privata" cu Maior, vrand ca ii prezinte…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European va discuta luni situatia din Romania, inclusiv independenta justitiei, urmand ca la dezbatere sa participa si prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans. In sesiunea plenara de miercuri, unde se va…

- Liberalul trecut de la PNL la ALDE a anunțat ca de astazi va fi din nou președintele Comisiei Economice a Senatului. ”Incepand de maine, voi fi din nou președintele Comisiei economice a Senatului. De saptamana viitoare incep audierile celor care fac abuz de putere economica in Romania. Ținem…