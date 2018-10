BNR a limitat gradul de indatorare la creditele acordate persoanelor fizice (Surse)

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a votat miercuri regulamentul care prevede impunerea unor grade maxime de indatorare pentru creditele acordate persoanelor fizice, potrivit unor surse citate de Profit.ro.

- Gradul maxim de indatorare va fi de 40% pentru creditele in lei și 20% pentru cele in euro, indiferent daca este credit de consum sau credit ipotecar. In cazul creditelor ipotecare pentru achiziția unei locuințe, gradul maxim crește cu 5 puncte procentuale in situația in care debitorul…

- Banca Naționala va stabili noi modalitați de calcul a gradului de indatorare a solicitanților unui credit, urmand ca imprumuturile destinate refinanțarii altor credite sa nu fie incluse in calculul indatorarii. Refinantarea creditelor ar urma sa faca exceptie de la masura de limitare a gradului de indatorare…

- Banca Nationala pastreaza rezervele valutare preponderent in moneda europeana, euro avand in ultimul deceniu cea mai mare pondere, cuprinsa intre 60 si 80% din rezervele valutare, cu o tendinta de scadere in ultimii doi ani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu renunta la ideea adoptarii unei reglementari cu privire la creditarea populatiei, in sensul limitarii gradului de indatorare. Guvernatorul BNR sustine ca o decizie in acest sens va fi luata in aceasta...

- BCR a inregistrat un avans consistent, de peste 50%, in creditarea persoanelor fizice, fata de S I 2017, consolidandu-si pozitia de principal partener bancar pentru romanii care vor sa-si cumpere o casa, detinand peste 20% din creditele imobiliare acordate in semestrul I 2018.