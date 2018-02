Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Ucrainei in Romania, Oleksandr Bankov, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa despre atacurile care urmau sa aiba loc la doua scoli cu predare in limba romana si le catalogheaza drept incercari provocatorii ale serviciilor speciale din Federația Rusa de a destabiliza situația in…

- "Nu cred ca am vazut vreodata o mizerie mai mare, la nivel de demnitate de stat, ca asa-zisul bilant al Directiei Nationale Anticoruptie”, a scris Serban Nicolae pe Facebook.El a revenit cu o completare la textul initial. ”La revizuirea Constitutiei vom fi nevoiti sa introducem urmatorul…

- Deputatul social democrat a reafirmat ca mai intai ar fi trebuit revocat din functie procurorul general al Romaniei."O gasesc normala si fireasca si foarte tarzie (n.r. revocarea Laurei Codruta Kovesi), si, asa cum am mai spus, cred ca primul trebuia revocat domnul procuror general, pentru…

- Asa cum era de asteptat, propunerea de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, procuror sef al DNA, a declansat o serie de proteste. Se aduna semnaturi de sustinere si se pregatesc actiuni de proteste in toata tara. Nemultumirile fata de legea salarizarii au trecut in plan secund. Daca PSD are…

- Biroul Permanent Național al PES activists Romania s-a reunit astazi la Valcea pentru a discuta despre agenda viitoare a organizației, acțiunile programate și demersurile prin care va sprijini activitatea europeana a Guvernului Romaniei și a Partidului Social Democrat.Citeste si: Judecatoarea…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este de cateva saptamani in centrul unui imens scandal. Totul a inceput atunci cand procurorul DNA Mihaiela Iorga a acuzat o pe sefa Anticoruptiei de "dirijarea dosarelorldquo;. Acuzatiile au fost urmate de inregistrarile facute publice de fostul deputat…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- PSD-istul Catalin Radulescu, cunoscut drept 'deputatul-mitraliera', a raspuns furibund anunțului facut de Comisia Europeana, care a comentat decizia lui Tudorel Toader de revocare a șefei DNA, Laura codruța Kovesi.Citește și: Reactia Comisiei Europene la anuntul lui Tudorel Toader: Ar putea…

- BUCUREȘTI, 22 feb — Sputnik, Evan Rautu. Una dintre personalitațile cele mai implicate în lupta contra abuzurilor și corupției statului de drept, preotul româno-american Chris Terhes, președintele Coaliției Românilor pentru Combaterea Corupției, a reacționat dur dupa…

- Procurorul șef Kovesi a fost acuzata de comportament excesiv de autoritar și discretionar. De asemenea, lui Kovesi i se reproșeaza implicarea in anchetele altor procurori și prioritizarea dosarelor in functie de impactul mediatic. Ministrul Justitiei a criticat faptul ca procurorii DNA si-au arogat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca i se pare inadmisibil ca un dosar ca Microsoft sa ajunga la clasare. De asemenea, ministrul susține ca atitudinea procurorului șef DNA in legatura cu DNA Ploiești este una care a sfidat intreaga opinie publica.„Am avut un caz recent cum este…

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, intervine in scandalul public generat de dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma cu privire la practicile posibil ilegale ale DNA Ploiesti. Girbovan ii transmite un mesaj clar procurorului general, dar …

- Vlad Cosma prezinta noi inregistrari halucinante cu procurorii de la DNA Ploiești, Negulescu și Savu. In noile inregistrari apar cei doi procurori, care ii dicteaza un denunț lui Vlad Cosma cu fapte pe care le inventau, pe loc. Ulterior, Vlad Cosma a fost obligat sa semneze acel denunț, asta deși…

- "Eu nu am vorbit despre revocare si nimeni din PSD nu a vorbit despre revocare. Eu am spus, ca si multi alti colegi de-ai mei, ca in momentul cand au aparut stirile si inregistrarile si martorii pe cazul de la DNA Ploiesti, procurorul general, seful DIICOT si ceilalti oameni care conduc institutiile…

- Mircea Cosma a invocat existenta unei 'gasti' care ar vrea 'sa puna mana' pe administratia judeteana. Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au luat luni in discutie termenul final al procesului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima…

- O noua lovitura pentru imaginea Directiei Nationale Anticoruptie! De data aceasta nu mai este in prim-plan DNA Ploiesti ci DNA Brasov. Cazul unui avocat cunoscut in zona Ardealului atrage atentia asupra abuzurilor comise de procurorii DNA sub pavaza luptei anticoruptie. Urmeaza detalii edificatoare…

- Plin scandal in peisajul justitiei din Romania! S-a redeschis Cutia Pandorei – acuzatiile impotriva DNA, in frunte cu sefa anticoruptie, dupa ce Vlad Cosma a aratat cum procurorii DNA Sava si Negulescu schimbau declaratiile primite de la diferiti martori si antedateaza denunturi si acte din dosar. Au…

- Protest cu portocale, in fata Palatului Cotroceni. Participantii s-au imbrancit cu membri ai miscarii #Rezist In jur de o suta persoane, printre care fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si parlamentarul Liviu Plesoianu, s-au strans, sambata in fata Palatului Cotroceni, fiind nemultumite de atitudinea…

- „Motivul pentru care am venit aici este de a aduce aceasta portocala de Tenerife. Daca ar fi fost domnul Iohannis aici, i-as fi oferit-o. Il rog sa incerce macar sa nu faca declaratii care sunt un fel de delir logic, sa nu mai faca declaratii considerandu-ne pe toti niste prosi. Eu ma consider romanul…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a declarat, intr-o intervenție la Antena3 ca va merge la Cotroceni, pentru a protesta impotriva procurorului Portocala. De fapt, deputatul a anunțat, urmare dezvaluirilor din justiție aparute in ultima perioada ca azi, la ora 15.00, va consuma portocale pe dealul Cotroceni.…

- In contextul denunțurilor ”voluntare” ale lui Vlad Cosma, la DNA Ploiești, Remus Borza a vorbit despre tradare și denunț in Romania. Acesta a aratat ca, din pacate, in Romania, tradarea a devenit o virtute. Borza a facut o paralela cu situația moldovenilor, precizand diferențele. „Am constatat…

- Politicianul Daniel Savu depune plangere impotriva procurorilor DNA Ploiești care, potrivit inregistrarilor facute publice de Vlad Cosma, au vrut sa il paradeasca. Adica sa il puna sub acuzare. Motivul? Savu i-a critcat intr-o emisiune la un post de televiziune. Acum ca inregistrarile au devenit publice…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, declara faptul ca Vlad Cosma a fost martor cu identitate protejata in dosarele DNA și s-a dus benevol de mai multe ori la sediul DNA Ploiești. In replica, Vlad Cosma prezinta un schimb de mesaje cu procurorul Negulescu in care arata ca a refuzat sa fie…

- "Dezvaluirile aparute in spațiul public in ultimele zile cu privire la acțiunile procurorilor DNA au reprezentat un nou cutremur cu multe grade pe scara Richter, care au slabit și mai mult fundația instituțiilor de forța(...) Președintele țarii nu poate sa ramana indiferent la tot ce a aparut public,…

- Liviu Dragnea va fi cel care va deconta nerevocarea lui Kovesi din funcție, considera Cozmin Gușa, care subliniaza ca acesta este și motivul pentru care liderul social-democrat a stabilit o data atat de apropiata pentru Congresul PSD. Președintele nu are cum sa o revoce pe Kovesi, indiferent…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut, in urma cu cateva minute, o declarație de presa. Președintele a atacat dur politicienii, numindu-i niște penali și a aparat-o vehement pe Kovesi și DNA-ul. Totodata, președintele a devoalat și intalnirea pe care a avut-o chiar astazi, la Cotroceni,…

- La interviurile DC News, deputata ALDE Steluța Cataniciu a comentat acest subiect. "Domnul Ludovic Orban, avand acel dosar instrumentat de catre DNA, și fiind in faza de recurs, nu cred ca se simte foarte confortabil sa aiba o poziție corecta cu privire la Direcția Naționala Anticorupție.…

- ”Singura persoana care a acționat impecabil din punct de vedere instituțional a fost doamna judecator Simona Marcu, președinta CSM, care a sesizat Inspecția Judiciara. Evident ca dansa nu putea sa faca altceva. Ceea ce vedem de trei zile ca se intampla la DNA Ploiești, acea unitate de elita, cum…

- "Nu sunt de acord cu comportamentul urat al unui procuror. Ce vorbeste un procuror in timpul liber nu am de unde sa stiu. Eu nu am primit nicio informare despre un asemenea comportament", a declarat Kovesi in cadrul comferintei de presa pe care a tinut-o in sediul DNA, referindu-se la scandalul monstruos…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca, dupa aparitia inregistrarilor in care procurorii DNA Ploiesti erau acuzati ca au falsificat probe, nu a avut nicio discutie cu presedintele Romaniei sau cu ministrul Justitiei.

- "Mie mi-au distrus familia, eu sunt bolnava, cu tensiune, cu operatie de tumora. In urma acestei probleme mi-a murit si mama, in trei luni a facut un cancer galopant. Sotul meu este bolnav, avem sechestru pe apartament, avem o datorie la intretinere de peste 20.000 de lei, nu avem posibilitati, nu…

- Laura Codruța Kovesi va susține o conferința de presa, la sediul DNA, la 19:30. Conferința de presa a procorurului-șef al DNA vine in contextul scandalului in care este implicata insituția pe care o conduce și DNA Ploiești, condusa de procurorul-șef Lucian Onea. Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a…

- Stelian Tanase, analist politic și scriitor, explica intr-un articol publicat pe blogul sau, in contextul scandalului de la DNA Ploiești, de ce apariția procurorului DNA/Prahova, Lucian Onea nu a facut decat sa adanceasca și mai mult intrebarile legate de tot acest scandal care a pus pe jar justiția…

- "Am fost pus sa fac declaratii in fals si pe aceasta am ajuns suspect, inculpat si trimis in judecata. Negulescu m-a chemat in 2014 si m-a pus sa dau o declaratie de care habar nu aveam. Au fost tot felul de amenintari. E usor sa te vizeze cineva cand esti arestat. Cand nu stiai ce sa spui, iti dadeau…

- Asociația Laboratoarelor din Romania, a aderat in cursul acestei saptamani la Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei, intarind astfel sectorul infrastructurii pentru Romania, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: ULTIMA ORA - Sebastian Ghita a depus PLANGERE PENALA…

- Vorbim despre vicepreședintele național al PNL pe probleme de justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, care a avut un punct de vedere extrem de tranșant in acest subiect. "Sunt cazuri punctuale care denota o problema sistemica. (...) Daca am fi fost intr-o democrație consolidata, nu vreau sa…

- "Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici in alta parte. A susține sau a sugera contrariul este o minciuna și o manipulare", a scris Dan Voiculescu pe blogul…

- ROBOR isi mentine tendinta de crestere Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finele anului…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre…

- Insolventele din Romania, de doua ori mai multe fata de media din Europa Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa,…

- Jurnalista Sorina Matei ofera informația grave in plin scandal al clasarii unei parți din dosarul Microsoft, pe motiv ca faptele unor foști miniștri s-au prescris. Șefa DNA este acuzata ca, impreuna cu SRI, a urmarit interese ascunse in instrumentarea dosarului, ar fi incalcat independența procurorului…

- Asociatia clujeana GRAUR, care gestioneaza indexul operelor plagiate din Romania, a emis un comunicat potrivit caruia pasaje consistente din prima carte publicata de procurorul Codrut Olaru, fostul sef al DIICOT si actualul vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), sunt plagiate.…

- Codrin Stefanescu vine si intareste declaratia liderului PSD, Liviu Dragnea, care spunea in urma cu cateva zile ca "am hotarat sa ținem cont de voturile romanilor și sa ne facem noi Guvernul. Membri cercetati penal pot face din Guvern". Veti continua discutia pe Codurile Penale in Comisia…

- Vineri, 5 ianuarie 2018, Klaus Iohannis a participat la Ședința CSM de bilanț și alegeri, prilej cu care a ținut un discurs. CSM e potrivit Constițuției organismul care raspunde de viața și activitatea magistraților din Romania postdecembrista.

- Senator PSD, atac la ambasade. Tit Liviu Brailoiu, care este membru in comisia juridica a Senatului, considera ca textul comunicatului comun al ambasadelor a sapte tari Europene, in care reprezentantii misiunilor diplomatice isi exprimau ingrijorarea cu privire la evolutiile in reforma justitiei in…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6365 lei/euro, in crestere cu 0,13% fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala.Citește și: ALERTA - Iohannis vrea modificarea Constituției, impotriva 'penalilor'. Atac dur la Dragnea, Tariceanu și alți…

