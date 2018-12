Stiri pe aceeasi tema

- La festivalul de Craciun Santacon din New York, spiritul sarbatorilor a lipsit cu desavarsire. Mai multi barbati costumati in Mos Craciuni au impartit pumni in stanga si in dreapta. Nici trecatorii n-au scapat, care, dupa ce au privit ingroziti scena, au fost si ei luati la bataie.

- Scene desprinse parca din filmele de acțiune au avut loc pe o strada principala din Calafat, județul Dolj. Cu nervii intinși la maxim și o pofta nebuna de scandal, membri a doua clanuri de rromi s-au luat la bataie in plina strada.

- Un roman in varsta de 40 de ani s-a facut cunoscut peste hotare, dupa ce a baut un pahar de alcool si a realizat ca ar avea nevoie de un parfum. S-a dus la o parfumerie de lux si a incercat sa plece acasa cu ce-si dorea.

- O nunta ca-n povești s-a transformat intr-o bataie ca-n filme, in Cluj-Napoca, unde mirele, care a consumat bauturi alcoolice peste masura, i-a aplicat un pumn in fața unui chelner, fara motiv. Ba mai mult, la scurt timp totul a degenerat intr-un scandal monstru. Mirele, un tanar de 30 de ani, a consumat…

- Incidentul a avut loc din cauza unor neințelegeri mai vechi pe care mirele și socrul sau le aveau, informeaza Romania TV. Bauți bine, cei doi au inceput sa iși imparta pumni și picioare in restaurant, sub privirile ingrozite ale martorilor. Conflictul a degenerat, iar bataușii au ieșit apoi in strada…

- Un scandal nemaipomenit a avut loc azi in orașul Falticeni, din Suceava. Un polițist s-a suit beat la volan și a intrat in alta mașina, parcata regulamentar. Ajunși la fața locului, colegii agentului beat au avut o surpriza. Cel vinovat a refuzat sa sufle in etilotest și a inceput sa-și bata colegii,…

- Un video care a fost filmat de un alt elev arata momentul in care doua fete de 14 ani de la Liceul Tehnologic din comuna Puiesti (judetul Vaslui) se bat in curtea scolii. Totul se petrece in vazul celorlati colegi.