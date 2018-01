Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va fi "conform asteptarilor", intrucat coalitia majoritara va avea probleme de administrare a schimbarilor…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va fi "conform asteptarilor", intrucat coalitia majoritara va avea probleme de administrare a schimbarilor…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii acestui proiect invoca, in Nota de Fundamentare, urmatoarele…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose."Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- Ce motive invoca Guvernul pentru amanarea depunerii Formularului 600 Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa accepte numele de premier al celor de la PSD, Viorica Dancila. Seful statului le-a dat posibilitatea social democratilor sa instaleze un nou Guvern, dupa ce si-au dat deja jos doua intr-un singur an. Un fost deputat al celor de la PSD nu vede insa cu ochi buni…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- Fostul ministru Ioana Petrescu iese la atac dupa desemnarea Vioricai Dancila, spunand intr-o postare pe Facebook ca Liviu Dragnea, „ ajutat” de Klaus Iohannis, „poate fi, in sfarșit, premier”.CTP, ironii incredibile la adresa Vioricai Dancila: 'O singura curiozitate am, s-o aud pe doamna Dancila…

- Tensiuni maxime pe scena politica din Romania. Demisii, demiteri și, intr-un final schimbarea Guvernului. Din nou. Apar insa informații noi care ar alimenta și mai mult speculațiile privind un blat intre Liviu Drganea și Klaus Iohannis, cel din urma numind rapid un nou premier. Mai exact, președintele…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este al treilea…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionând ca România va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an. “România va…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru. ‘Presedintele a acceptat, asa cum ati vazut, propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, declarat, miercuri, ca, prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier, presedintele Klaus Iohannis “a ales stabilitatea” si a evitat intrarea Romaniei intr-o criza politica. “Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie si a altora…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. onsultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la…

- Pentru postul de premier sunt vehiculate nume precum cel al Vioricai Dancila, al Liei Olguta Vasilescu sau cel al vicepremierului Paul Stanescu, acesta anuntand insa inca de saptamana trecuta ca nu isi doreste functia de premier, scrie News.ro. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni seara,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are o intrevedere, marti, cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare, urmand ca, dupa ce memorandumul va fi supus Guvernului spre aprobare, acesta sa fie trimis Curtii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca a avut mâna proasta în alegerea premierului. ”A fost o discuție lunga, serioasa, cu foarte multe lucruri spuse, profunde chiar. S-a discutat foarte deschis, nu contondent, și în final s-a supus…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro. Ulterior…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, este de parere ca PSD ''este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru România'', adaugând ca partidul condus de Liviu Dragnea da ''o noua proba'' ca este incapabil…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca, desi PSD-ul a castigat alegerile, nu stie cine detine de fapt puterea in Romania. Totusi, seful PSD a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis este principalul beneficiar al statului paralel.

- "Va transmit acest mesaj public pentru a avea conștiința impacata in fața cetațenilor acestei țari, dar și cu speranța ca, totuși, va va pune pe ganduri și, in cele din urma, va va determina sa nu mai fiți pasiv, respectiv sa nu mai fiți complice ororilor intreprinse in aceste zile. Am urmarit…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni seara, ca situatia actuala din PSD nu ii va aduce aceeasi soarta premierului Mihai Tudose ca a fostului prim-ministru, Sorin Grindeanu, motivand ca actualul sef al Guvernului este „mai tare pe picioarele lui”. Intrebat, la TVR 1, daca acesta este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, potrivit Romania TV.Deputatul PSD Codrin Stefanescu, a declarat la Romania TV ca partidul va organiza mitinguri in Bucuresti si in…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Mihai Tudose a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu șeful statului. Intrebat daca nu se impune o discuție cu Klaus Iohannis avand in vedere criticile pe marginea masurilor fiscale dar și pe MCV, prim-ministrul a raspuns: "Nu-mi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (…) La momentul la care vorbim nu am facut evaluarea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Guvernul, care este supus unor "presiuni mari", trebuie "securizat" pentru a continua implementarea programului de guvernare, fiind de parere ca premierul nu trebuia sa vina luni sediul DNA pentru a-l susține, avand in vedere ca este…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (...) La momentul la care vorbim nu am…

- Liviu Dragnea va vorbi si despre acuzatiile facute de el cu privire la operatiunea de anihilare a PSD, a liderilor partidului si a guvernarii PSD, despre Legile Justitiei, despre modificarea Codului fiscal de la 1 ianuarie 2018. Liviu Dragnea are un nou dosar la DNA. Procurorii din cadrul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit duminica despre un "sistem ocult si nenorocit" din Romania, precizand ca nu vrea sa devina complice cu cei care l-ar fi construit. Luand cuvantul la Congresul Tinerilor Social Democrati (TSD) de duminica de la Romexpo, Dragnea le-a vorbit tinerilor…

- La prima apariție publica dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala”, premierul Mihai Tudose nu a spus, duminica, niciun cuvânt despre modificarile ce survin dupa adoptarea Codului fiscal. Prezent la congresul TSD, unde se va alage noua conducere, șeful Guvernului a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a spus ca nu a fost plecat din țara. Cât privește ”dispariția” sa, Dragnea spune ca a fost plecat la Constanța împreuna…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a spus ca va merge luni la audieri, la DNA. ”Ma aștept la orice din partea DNA”, a mai spus Dragnea. Șeful PSD nu a dat…

- UPDATE 14.05 - Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a vorbit despre primele probleme dupa adoptarea Codului fiscal. ”Avem o singura problema care va fi rezolvata de guvern,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut astazi primele declarații privind modificarea Codului fiscal, dupa adoptarea Ordonanței de Urgența in acest sens in ședința de miercuri a Guvernului.

- Președintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sâmbata, la Ploiești, referindu-se la recentele modificari fiscale, ca actuala guvernare "joaca la ruleta România" prin masuri "extrem de imprudente", care lasa țara în seama "hazardului", informeaza Agerpres.…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda lanseaza un atac dur la adresa Guvernului, despre care spune ca este "ucigasul mediului economic si fiscal din Romania". Buda are insa un mesaj la fel de dur pentru Liviu Dragnea si Mihai Tudose,dar si pentru ministrul de Finante Ionut Misa: "veti ramane in istorie…

- Deputatul PNL de Argeș Danuț Bica considera ca protestele angajaților de pe platforma Dacia din Mioveni sunt pe deplin justificate și ca Guvernul ,,Dragnea-Tudose” nu are dreptul sa mai bage, inca o data, mana in buzunarele angajaților și angajatorilor din sectorul privat. Declarația a fost facuta in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, participa marti, la Palatul Victoria, la discutiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice.

- "Am aflat si eu o data cu dumneavoastra...nu am de unde sa stiu mai mult. Daca va fi invitat domnul Maior, Coldea sau Kovesi la Comisie vom sti mai multe, daca nu ramane un eveniment de Craciun. E anormal locul unde s-a petrecut evenimentul, dar romanii de Craciun asta fac..taie porcul. Dragnea se…

- Fostul președinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Actualul senator a vorbit despre celebra 'pomana a porcului' la care ar fi participat George Maior, Florian Coldea, Laura Codruta Kovesi, Liviu Dragnea sau Victor Ponta. Seful PSD a fost pur si simplu distrus de Basescu."Despre…

- Fostul sef al statului Traian Basescu a criticat, intr-o conferinta de presa la Timisoara, actualul Guvern, dar si pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre care a spus ca a mutat guvernarea la partid.Traian Basescu a declarat ca memebrii Guvernului „nu inteleg nimic” si ca de multe ori declaratiile…

- Prezenta celor patru demnitari la reuniunea sindicatului din sanatate survine in conditiile in care angajatii din domeniul sanitar sunt nemultumiti de cuantumul majorarilor salariale pe care le vor primi. Peste 5.000 de angajati din sistemul sanitar au protestat, pe 19 octombrie, nemultumiti…