Bărbații care au furat indicatoare de pe DN67 au fost prinși de un polițist local aflat în timpul liber Mai multe indicatoare reflectorizante, care avertizau șoferii ca, pe DN 67, in apropierea orașului Targu-Jiu, județul Gorj, se efectueaza lucrari au fost furate, luni dimineața. Hoții au fost prinși de un polițist local aflat in timpul liber, transmite Mediafax. Reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale Targu-Jiu au fost anunțați, luni dimineața, de un polițist local, aflat in timpul liber, ca a observat, in trafic, un autoturism in care erau mai multe indicatoare reflectorizante, pe bancheta din spate. Mașina a fost depistata pe raza localitații Dragoieni, in apropierea municipiului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

