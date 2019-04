Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de panica pentru o femeie din Botosani, care s-a trezit in casa cu o pisica. Atunci cand aceasta a vrut sa o prinda și sa o dea afara, felina a mușcat-o, iar la scurt timp mana a inceput sa i se umfle. Muscatura nu i-a pus probleme femeii imediat, insa dupa o zi mana femeii s-a umflat foarte mult…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, accidentul de munca a avut loc, luni, in orasul Simeria, in incinta unei societati comerciale. La un moment dat, peste barbat s-au prabusit mai multe placi de marmura si granit, dintr-un camion. Imediat a fost chemata o salvare…

- Tehnicianul italian Devis Mangia și-a reziliat, luni, contractul cu CS Universitatea Craiova. ”Il salutam pe Devis Mangia si ii uram succes mai departe. Devis a fost antrenorul Stiintei in ultimele doua sezoane, reusind sa claseze echipa pe podium dupa 23 de ani de asteptare si sa obtina Cupa Romaniei…

- Sorin Blejnar a fost achitat in dosarul „Motorina”, iar Radu Nemes, condamnat la sapte ani cu executare, in urma deciziei luate de judecatorii Instantei supreme. Decizia de luni este definitiva. Judecatorii Instantei supreme au redus semnificativ pedepsele din dosarul "Motorina" si l-au achitat pe…

- Actrita britanica Joan Collins a trecut prin clipe de groaza, dupa ce locuința ei situata in centrul Londrei a fost cuprinsa de flacari. Aceasta a avut nevoie de ingrijirea medicilor. Cauza incendiului este in curs de investigare. Joan Collins, in varsta de 85 de ani, le-a multumit pompierilor care…

- In cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii este martorul unei scene șocante in istoria acestui test de cuplu. La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, Insula iubirii a primit o noua…

- Acicdent de munca la o biserica din Bumbești Jiu. Tavanul bisericii in care un muncitor monta un paratrasnet s-a prabușit sub greutatea acestuia, barbatul cazand in gol de la o inalțime de 18 m. In acest caz s-a deschis și un dosar penal, iar craioveanul a ajuns la spital unde a fost operat urgen,…

- Un elev din clasa a V-a, de la o scoala generala din municipiul Orastie, este cercetat disciplinar, miercuri, dupa ce, cu o zi inainte, a lovit cu pumnul o colega, in timpul unei pauze, victima fiind transportata ulterior la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) pentru investigatii medicale. Jandarmii au…