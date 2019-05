Balaurul care mușcă tot mai tare din buzunarul românilor Caștigul salariam mediu nominal a crescut in luna martie 2019 cu 4,8%, ajungand la 3.075 de lei insa rata inflației consemnata in respectiva luna a fost de 4%. Astfel, romanii au ramas cu un caștig de doar 0,8%. In aprilie, rata inflației a ajuns la 4,1%, dupa explozia prețurilor la cartofii noi, intrați in comerț la inceputul lunii trecute. In februarie, rata inflației a fost de 3,8% și dupa cum se observa suntem pe un trend crescator. Cele mai mari cresteri de pret de la inceputul anului au fost inregistrate la cartofi (32%), legume si conserve (13%), citrice (10%). Tigarile s-au scumpit cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

