- Romania nu o va sustine pe Laura Codruta Kovesi la sefia Parchetului European, a anuntat miercuri Viorica Dancila, ea precizand clar ca mandatul transmis Luminitei Odobescu, ambasadorul roman la UE, este sa "voteze impotriva!". "Am spus si spun acest lucru. Nu sustinem pe Laura Codruta Kovesi, mi se…

- "Mi-as dori ca doamna Laura Codruta Kovesi sa nu aiba nicio problema. Dar daca va fi o problema - si credeti-ma, cunosc ce se intampla in institutiile europene - toti se vor retrage. Nu vor vorbi de doamna Laura Codruta Kovesi, vor vorbi despre Romania. 'Romania are o problema cu procurorul european'.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca in cazul in care acuzatiile la adresa Laurei Codruta Kovesi se vor adeveri dupa o eventuala numire a acesteia la sefia Parchetului European, imaginea Romaniei va fi afectata. "Mi-as dori ca doamna Laura Codruta Kovesi sa nu aiba nicio problema.…

- Cristian Tudor Popescu a lansat sambata intrebarea daca Laura Codruța Kovesi a fost „data afara” de la DNA la Bruxelles.„Prin vocea președintelui Macron, Franța se raliaza Germaniei in susținerea Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European. Cu doar ceva mai…

- Viorica Dancila a afirmat, sambata, ca o alta persoana ”cu aceleași probleme” pe care le are Laura Codruța Kovesi nu ar fi beneficiat de susținerea președintelui Iohannis. Premierul a adaugat ca ar fi preferat ca șeful statului sa discute cu președintele Macron despre viitorul comisar desemnat de Romania…

- Kovesi este foarte aproape de a deveni șef al Parchetului European insa are in continuare parte de piedici puse de catre Guvernul Romaniei. De aceast data, Kovesi a fost atacata in The Guardian de Viorica Dancila. Prim-ministrul Romaniei a oferit un interviu jurnaliștilor britanici și, pe langa temele…

- Premierul Viorica Dancila a oferit un interviu in celebrul cotidian britanic The Guardian. Pe langa guvernare, Dancila a fost intrebata și despre candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Dancila a spus ca Laura Codruța Kovesi are probleme judiciare nelamurite in Romania, iar…

- Dacian Cioloș, președintele grupului Renew Europen din Parlamentul European, a anunțat, pe Facebook, ca a avut o discuție cu președintele Franței, Emmanuel Macron, pe tema desemnarii procurorului-șef european, ”pornind de la sprijinul pe care Laura Codruța Kovesi” l-a primit in Legislativul european.…