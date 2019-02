Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii de 10 ani si 15 ani si o femeie au murit in noaptea de duminica spre luni, cel mai probabil intoxicati cu fumul de la un generator, intr-o locuinta din Craiova. Alte trei persoane gasite in aceeasi camera au fost transportate la spital, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit, iar bucati din el s-au imprastiat intr-o regiune din California de Sud, o casa luand foc, inainte de a ateriza intr-o curte, au declarat duminica martorii și autoritațile, relateaza Associated Press…

- Cea mai lunga tiroliana din lume a dat nastere unei tragedii: un elicopter s-a prabusit dupa ce a atins cablul instalatiei. Toti cei patru oameni de la bord au murit.Aparatul de zbor era in misiune: trebuia sa salveze un om izolat pe munte.

- Cel mai devastator incendiu de vegetatie din istoria statului american California, in urma caruia 84 de persoane au murit si aproximativ 560 sunt considerate disparute, este stins in proportie de 95%, au anuntat reprezentantii pompierilor, citati de BBC.

- Cel mai recent numar de morti a fost anuntat de seriful comitatului Butte Kory Honea in cadrul unei conferinte de presa in orasul Chico din apropiere, dupa ce autoritatile au gasit ramasitele a 13 victime intr-un focar numit Camp Fire. Acest incendiu a fost deja clasat ca fiind cel mai distrugator inregistrat…

- Incendiile de vegetatie continua sa faca prapad in California. Cel putin cinci oameni au murit si peste 150.000 au fost fortati sa-si lase in urma locuintele. Mai mult de 2000 de case au fost deja distruse.

- Cinci persoane au murit si peste 150.000 au fost evacuate din mai multe orase din statul american California, din cauza a doua incendii majore de vegetatie izbucnite joi, au anuntat autoritatile locale, citate de BBC si Reuters.

- Corpurile a doi barbati si o femeie au fost gasite sub daramaturi in urma prabusirii a doua cladiri in orasul Marsilia din sudul Frantei, a anuntat brigada locala de pompieri, in timp ce cautarile pentru gasirea altor potentiale victime continua, relateaza Reuters.