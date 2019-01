Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca par tulburari de comportament specifice adulților, psihologul Lenke Iuhoș este de parere ca tot mai mulți tineri sau copii se confrunta cu ganduri suicidare. Din nefericire, tema morții este foarte puțin spre deloc abordata la școala și in familie, iar raspunsurile pe care tinerii le cauta…

- Cadouri din suflet pentru micuții de la gradinița Maica Colomba din partea reprezentanților PNL Sighetu Marmației in cadrul inițiativei : “Sarbatorile sunt magice și vin pentru toți copiii!” De o surpriza placuta au avut parte copiii de la gradinița Maica Colomba Sighetu Marmației. Moșu a venit…

- De sarbatori, cele mai frumoase daruri sunt cele sufletesti: emotii si bucurie interioara. Asta au decis sa ofere micii colindatori care astazi au poposit astazi la Primaria Ploiesti. Este vorba mai exact de copii de la Scoala gimnaziala „Toma Caragiu”, Scoala generala din Mitica Apostol si de la Gradinita…

- 200 de pachete destinate copiilor vor ajunge, pe 26 decembrie, la Vidin si in cateva sate din vecinatate unde traiesc vlahi, un preot din Olt facand de ani buni vizita in mijlocul romanilor de peste Dunare.

- Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” din Arad, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala „Nicolae Balcescu” si Gradinita „Curcubeul copiilor” din Arad a sarbatorit 100 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si a Maramuresului cu Tara Mama-Romania, prin proiectul „Romania Centenara,, „Este…

- In sezonul rece, infectiile respiratorii pot fi mai frecvente sau chiar epidemice. Copiii sunt sensibili la aceste infectii, mai ales in perioada de intrare in colectivitate, cand acestia vin pentru prima oara in contact cu diferiti germeni si incep sa isi construiasca imunitatea. Odata dobandita imunitatea…

- Politia din orasul Chongqing din districtul Banan a declarat ca cei 14 copii au fost taiati in timp ce mergeau inapoi la clasa dupa exercitiile de dimineata, la ora locala 9.30. Gardienii si personalul scolii au reusit sa imobilizeze femeia. Un numar necunoscut de elevi au fost dusi la spital in urma…