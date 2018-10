Austriecii vor introduce trenuri directe ntre Cluj și Viena Compania feroviara naționala austriaca OBB va introduce din decembrie un tren care va face legatura intre Cluj și Viena, via Oradea și Budapesta. OBB este una dintre cele mai respectate companii feroviare europene, anul acesta urmand sa transporte in total un numar record de 250 milioane calatori, de peste patru ori mai mult decat CFR. Trenul se va numi Transilvania, va avea doar vagoane ale OBB și va circula incepand cu 9 decembrie cand intra in vigoare noul Mers al Trenurilor. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la anul, OBB va opera un tren pe ruta Viena – Budapesta – Oradea – Cluj Napoca, cu urmatorul program de circulație: Viena (ora 10:42) – Budapesta (13:19) – Cluj-Napoca (22:25), respectiv Cluj-Napoca (07:40) – Budapesta (14:40) – Viena (17:21). Aceasta ruta…

- OBB (Osterreichische Bundesbahnen) a inclus in premiera destinatii din Romania in programul sau de transport calatori din 2019 , cand va fi liberalizata si piata de transport persoane pe calea ferata din Romania. Astfel, anul viitor compania va introduce trenuri pe ruta Viena – Budapesta – Oradea…

- Compania de stat Tarom a anunțat ca, din aceasta luna, reduce prețurile pentru cursele de Oradea și Suceava. Astfel, potrviti unui anunț al operatorului, din 28 octombrie, tarifele pentru o călătorie dus-întors pe cursa București - Suceava încep de la 56 euro. …

- Titlul a fost acordat in semn de apreciere pentru activitatea stiintifica si didactica de exceptie. Momentul festiv a avut loc in cadrul ședinței solemne a Senatului, fiind una dintre manifestarile prilejuite de implinirea a 100 de ani de la adoptarea Declaratiei de la Oradea din 12 octombrie…

- Retailerul austriac de incaltaminte Humanic planuieste sa deschida doua magazine noi in Romania, in centrul comercial MegaMall din Bucuresti si in Timisoara Shopping Center, iar pentru 2019, retailerul de fashion intentioneaza sa deschida alte patru locatii, au declarat reprezentantii Humanic.…

- 5 octombrie 1918 – Declaratia de independenta a Transilvaniei, adoptata de Comitetul Executiv al Partidului National Roman din Transilvania in sedinta din 29 septembrie de la Oradea, este citita in Parlamentul ungar de la Budapesta de dr. Alexandru Vaida-Voievod.

- Brașovenii și turiștii sunt invitați miercuri, 15 august 2018, incepand cu ora 16.00, in Piața Sfatului sa danseze alaturi de dansatori profesioniști din patru ansambluri de dansuri tradiționale, la Ziua Jocului Brașoveanca. Evenimentul include si un program artistic cu muzica nationala si alte dansuri…

- A plecat din Rașinarii Sibiului dintr-o modesta familie a unui oier și a studiat pe rand la Sibiu, la Cluj și la Viena. A fost medic militar in armata austriaca, apoi in aceeași calitate de medic militar a insoțit corpul expediționar condus de efemerul imparat Maximilian in nefericita aventura a acestuia…