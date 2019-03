Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) a prejudiciat bugetul de stat, in perioada 2009-2014, cu peste 52 de milioane de lei, suma alocata proiectului ineficient "e-Romania 2", respectiv cu 14,58 de milioane de lei, in perioada 2009-2011, alocati proiectului "Supercomputing",…

- Combinatul Oltchim a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 1,142 miliarde lei, cu 180 milioane lei (19%) mai mare fata de cea din 2017, conform rezultatelor financiare preliminare publicate joi pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres.Citește și: Acord de cooperare…

- Comisiile de specialitate din Parlament au avizat favorabil, luni, bugetul Curtii de Conturi pe anul acesta cu 19 voturi "pentru" si 3 "impotriva", potrivit agerpres.ro.Citeste si ALERTA Un alt deputat pleaca din PSD : Am decis ca este timpul sa 'ma rup' de acest tip de politica "Avem…

- Fiul premierului Viorica Dancila, Victor-Florin Dancila, este angajat la Curtea de Conturi in funcția de consilier la cabinetul unui vicepreședinte al Autoritații de Audit. Cei doi vicepreședinți sunt Ilie Sarbu (fost senator și fost ministru PSD și socrul lui Victor Ponta) și Florin…

- In urma unui raport al Curții de Conturi, Consiliul Județean s-a vazut nevoit sa incerce macar in instanța, sa recupereze plați necuvenite de 1,5 milioane de lei, culmea, de la o societate comerciala subordonata – Lucrari Drumuri și Poduri SA. Problema este ca instituția s-a trezit prea tarziu, iar…

- In urma unui raport al Curții de Conturi, Consiliul Județean s-a vazut nevoit sa incerce macar in instanța, sa recupereze plați necuvenite de 1,5 milioane de lei, culmea, de la o societate comerciala subordonata – Lucrari Drumuri și Poduri SA. Problema este ca instituția s-a trezit prea tarziu, iar…

- Curtea de Conturi a Romaniei a confirmat, pentru jurnalistii publicatiei Puterea, ca fiul premierului Viorica Dancila este angajatul Autoritatii de Audit. Acesta a fost angajat chiar in ziua in care mama sa depunea juramantul pentru investirea in functia de Premier al Romaniei, pe 29 ianuarie 2018.…

- Voi trimite la Procuratura și CNA pachetele de documente la care am suspiciuni ca au avut loc delapidari sau alte ilegalitați, reflecta reacția primarului interimar al capitalei, Ruslan Codreanu la prezentarea raportului Curții de Conturi RM, care reflecta denaturari de 32,5 miliarde lei in raportul…