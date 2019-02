Stiri pe aceeasi tema

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru perioada 23-24 februarie, Serviciul local de Meteorologie a emis un cod portocaliu de furtuni puternice, vant cu intensitate de 9-10 pe scara Beaufort (viteza de aproximativ 90-105 km/h…

- Transportul in comun din comunitatea autonoma Catalonia va fi afectat de o greva generala, joi, 21 februarie, potrivit unei avertizari de calatorie a Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Atenționarea ii vizeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, la data de 16 februarie 2019, in Barcelona, vor avea loc manifestari de strada. Cetatenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, sambata, 16 februarie, in Barcelona vor avea loc manifestari de strada. Cetatenii romani pot…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul local de Meteorologie a emis o atenționare cod portocaliu de vant puternic. Vantul va atinge viteze medii de 65-80 km/h, cu unele rafale severe de 110-130…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie a emis, pentru data de 5 februarie 2019, cod roșu de vreme nefavorabila, respectiv furtuni puternice, vant si caderi de grindina, pentru…

- Avand in vedere prognoza de intensificare a vantului, cetatenii romani care au planificate deplasari cu feribotul sunt indrumati sa contacteze in prealabil firmele de transport naval. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena:…

- Astfel, procesul preluarii activitatilor si zborurilor Aeroportului Istanbul Ataturk de catre Noul Aeroport Istanbul (LTFM) va incepe la 30 decembrie 2018, 00:00 UTC si se va termina la 31 decembrie 2018, 21:00 UTC, scrie agerpres.ro. Dupa data de 31 decembrie 2018, ora 21:00 UTC, Aeroportul Istanbul…