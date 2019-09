Atenție, lugojeni! Presiune redusă, la alimentarea cu apă Conducerea societații „Meridian 22”, operatorul serviciului public de alimentare cu apa și canalizare in municipiul Lugoj, anunța ca reduce presiunea la uzinele de apa, pe timpul nopților. „In urmatoarele zile, incepand cu data de astazi, 23.09.2019, doar in timpul nopților, intre orele 12 P.M. – 05 A.M., se reduce presiunea la uzinele de apa, in vederea acumularii a unei cantitați suplimentare de apa. Aceasta situație este generata de nuvelul scazut al raului Timiș (seceta prelungita). Va vom ține la curent cu evoluția acestei situații. va mulțumim pentru ințelegere!”,… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

