- "Doisprezece civili au fost ucisi si alti cinci au fost raniti in explozia unei bombe, vineri seara, intr-un autobuz in Kerbala", conform anuntului conducerii serviciului de sanatate al localitatii situate in centrul Irakului.Potrivit sursei citate, printre victime se afla femei si copii.…

- Șase persoane, printre care patru copii, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, într-un accident rutier petrecut la intrarea în comuna Coșoveni din județul Dolj, în care au fost implicate trei autoturisme.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte peste 25 au fost ranite intr-un atentat comis marti in orasul pakistanez Quetta, potrivit MEDIAFAX.Atacul, comis cu motocicleta-capcana, a vizat un vehicul al politiei parcat in fata unui comisariat", a declarat Mohsin Hassan Butt, seful Politiei…

- Atentat terorist de ultima ora! Sunt cel putin 12 persoane ucise si 30 ranite Cel putin 12 persoane au fost ucise si 30 ranite in trei explozii produse la Kabul, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deflagratiile au avut loc in estul capitalei afgane. Prima explozie, soldata cu cinci morti si zece raniti,…

- Militantii talibani coordoneaza atacuri aproape zilnic in ciuda progreselor facute de Statele Unite in discutiile de pace cu acestia pentru a incheia un razboi care dureaza de aproape 18 ani. Atacul nu a fost revendicat si a avut loc la cateva ore dupa ce talibanii au detonat doua bombe in fata sediului…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si multe altele ranite in urma unei explozii cu bomba produsa langa poarta de intrare a Universitati de Stat din Kabul vineri dimineata, potrivit oficialilor locali, citati de AFP si dpa.'Patru persoane au fost ucise si alte 16 ranite in urma unei…

- Un autobuz cu pasageri a fost implicat, in noaptea de joi spre vineri, intr-un accident rutier, in Arad, iar 11 persoane au fost ranite. Potrivit politistilor, din primele cercetari a reiesit ca un barbat de 46 de ani, din Livada, care conducea un autobuz din zona industriala a orasului Arad, nu a respectat…

