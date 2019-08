Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului armat de la Dayton, care s-a soldat cu noua morti in noaptea de sambata spre duminica in orasul din nord-estul SUA, era un alb de 24 ani si printre victime se afla si sora lui, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Atacatorul a fost Connor Betts, alb, de…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele arborate in cladirile oficiale sa fie coborate in berna pana pe 8 august, in semn de respect fata de cele 29 de victime ale celor doua atacuri armate care au indoliat SUA in mai putin de 24 de ore, a anuntat Casa Alba duminica, transmite AFP.…

- "Condamnam aceste acte odioase si lase", se subliniaza in comunicatul executivului american. Douazeci de oameni au fost ucisi sambata dimineata la El Paso, oras majoritar hispanic din Texas, in apropiere de granita cu Mexicul, si alti noua dupa mai putin de 13 ore la Dayton, in statul nord-estic…

- "In mai putin de un minut, primii politisti din Dayton sositi la fata locului l-au neutralizat pe tragator", a spus Whaley intr-o conferinta de presa, precizand ca din cei 27 de raniti 15 au fost externati. Suspectul, despre care Whaley nu a spus daca a fost identificat, a folosit o pusca…

- Cel putin noua persoane au murit in urma unui atac armat care a avut loc in Dayton - Ohio, acesta fiind al doilea astfel de incident in mai putin de 24 de ore, dupa cel din El Paso - Texas, soldat cu 20 de morti, anunta CNN.

- Raziile vor fi desfasurate de agenti ai autoritatii americane pentru controlul imigratiei si vamilor (ICE), incepand din 14 iulie, au declarat pentru New York Times fosti si actuali oficiali din Departamentul securitatii interne care au dorit sa li se pastreze anonimatul. Potrivit acestora,…

- Un grup care a strâns milioane de dolari într-o campanie inițiata cu ajutorul GoFundMe a anunțat ca a început construcțiile zidului de la granița cu SUA, pe proprietate privata, scrie CNN. Grupul "We Build the Wall" ("Noi construim zidul"), fondat de un…

- Autoritațile mexicane au descoperit 337 de cadavre ingropate in morminte clandestine incepand cu data de 1 decembrie, cand președintele Andres Manuel Lopez Obrador a preluat funcția, a declarat marți un oficial mexican, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Lopez Obrador s-a angajat sa reduca…