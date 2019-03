Atac Noua Zeelandă. România, reacție oficială după masacru "Ne exprimam deplina solidaritate cu poporul neo-zeelandez care a fost greu incercat de acest lucru. MAE sustine eforturile comunitatii internationale in prevenirea, combaterea si sanctionarea manifestarilor de discriminare rasiala, de xenofobie si de intoleranta. In aceste momente dificile, MAE transmite condoleante familiilor victimelor si, totodata, reitereaza sprijinul Romaniei in lupta impotriva terorismului si reafirma necesitatea concentrarii si intensificarii eforturilor internationale in combaterea oricaror forme de terorism", a afirmat Melescanu, intr-o conferinta de presa, la sediul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, s-a filmat in timp ce se deplasa catre moscheea Al Noor, din centrul orasului, conform presei locale. Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un barbat alb, de 28 de ani, de origine australiana,…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca intre 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…

- Un atac armat deosebit de violent a avut loc la doua moschei din orașul Christchurch, din Noua Zeelanda. Autoritațile n-au confirmat numarul morților. Unele surse vorbesc de noua morți, altele susțin ca ar fi vorba de 27 de oameni uciși și de mulți alți raniți. Numarul raniților e de circa 50. Autoritațile…

