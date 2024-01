Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat luni ca majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu livreaza suficiente arme Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul contra Rusiei si a lansat un apel la sporirea eforturilor UE in aceasta privinta, informeaza Reuters.In contextul blocarii in Congres…

- UPDATE 7:20 - Statele Unite ale Americii vin cu amenințari in fața țarilor care sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina. Acestea ar risca sa piarda sprijinul financiar american.​Țarile de Jos vor livra Ucrainei 18 avioane de lupta F-16 pentru a ajuta țara in lupta impotriva forțelor Rusiei, a anunțat…

- Austria și-a dat aprobarea pentru implementarea unui al 12-lea pachet de sancțiuni UE impotriva Rusiei, dupa ce Ucraina a scos Raiffeisen Bank de pe „lista neagra”, a anunțat guvernul ucrainean. Informația a fost confirmata de un oficial european pentru Reuters.Austria a facut presiuni pentru eliminarea…

- Cel putin 34 de persoane au fost ranite, iar locuinte si un spital pentru copii au fost avariate in al doilea atac cu rachete al Rusiei asupra Kievului de saptamana aceasta, au afirmat, miercuri, oficiali ucraieneni, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a pledat, la Washington, pentru mai mult…

- Șeful companiei naționale de gaze din Republica Moldova a propus joi preluarea transportului cantitaților furnizate prin Ucraina ale gigantului rus Gazprom daca Kievul decide sa nu reinnoiasca un contract de tranzit care expira anul viitor, informeaza Reuters.Vadim Ceban a declarat ca Moldova ar…

- Uniunea Europeana ar putea deveni la fel de dependenta de China pentru bateriile cu litiu-ion și pile de combustibil pana in 2030, precum a fost de Rusia pentru energie inainte de razboiul din Ucraina, daca nu ia masuri puternice, se arata intr-un document pregatit pentru liderii UE, citat de Reuters.…

- Slovacia, membra a NATO, are producatori de munitie de artilerie, precum si de vehicule militare grele, dintre care unele au fost expediate in Ucraina. Fico a condus o campanie inaintea alegerilor din 30 septembrie, pe care partidul sau le-a castigat, criticand sprijinul occidental pentru Ucraina, sanctiunile…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone, in primele ore ale zilei de vineri, lovind infrastructura critica din vestul si sudul Ucrainei si distrugand case private si cladiri comerciale din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au declarat oficialii ucraineni, citati de Reuters, potrivit news.ro.Fortele…