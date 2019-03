Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, miercuri, intr-un accident ce a avut loc pe Centura de Vest a Ploiestiului, in care au fost implicate doua autoturisme si un TIR, informeaza IPJ Prahova. Potrivit IPJ Prahova, accidentul a avut loc la intersectia dintre Centura de Vest cu drumul catre Buda, patru…

- Un individ inarmat cu un cutit a ranit mai multe persoane, marti dupa-amiaza, in orasul francez Marsilia, inainte de a fi impuscat si retinut de politie, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.

- Doua persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier petrecut pe DN14B, la Valea Lunga. Din primele date, doua masini au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat in zona. Cele doua persoane sunt prinse in fiarele contorsionate ale autoturismelor. Revenim…

- Cinci persoane au fost ranite luni intr-un accident rutier petrecut pe DJ 107, in afara localitatii Berghin. Un sofer din Sibiu a pierdut controlul volanului intr-o curba si a lovit cu masina, pe contrasens, alt autoturism. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 12.00, pe DJ 107, in afara localitatii…

- Doua persoane au murit si doua au fost ranite, in aceasta dimineata, in urma impactului dintre o masina si un TIR, pe Autostrada A1 Sebes – Orastie. „Victimele au fost declarate decedate de echipajul SMURD din cauza leziunilor incompatibile cu viata. Este vorba de pasagerul dreapta si cel…

- Noua persoane au fost ranite la Tokyo, dupa ce un barbat a intrat cu o duba intr-o multime adunata sa celebreze Anul Nou pe una dintre cele mai populate strazi ale orasului, scrie AFP. Atacatorul a fost prins.

- Accident rutier in zona Colonie din localitatea Petrești, jud Alba pe drumul Sebeș – Șugag. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a lovit o conducta de gaz. In urma impactului la țeava de gaz a izbucnit și un incendiu pentru care a fost necesara intervenția pompierilor. Garda din…

- ACCIDENT rutier in Lunca Muresului. Doua auto implicate, doua persoane ranite, conștiente Un accident rutier, a avut loc duminica, in jurul orei 16.00, pe raza localitatii Lunca Muresului din județul Alba, in care sunt implicate doua autoturisme. In urma impactului, doua persoane sunt ranite, dar conștiente.…