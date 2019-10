Stiri pe aceeasi tema

- „Baietii in ghete” s-au descatusat dupa succesul la scor de la Severin cu Viitorul Pandurii, dar au parte maine de un meci mult mai dificil acasa. ASU Politehnica primeste, tot pe „Stiinta”, vizita primei echipe care a rapus liderul si totodata una dintre candidatele la primele pozitii, FC Arges Pitesti.…

- ASU Politehnica are maine sansa sa-si incheie seria de sapte partide oficiale fara gol marcat sau, dimpotriva, sa-si adanceasca criza de goluri. „Baietii in ghete” joaca in deplasare cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu, grupare care evolueaza acasa pe „Municipalul” Drobeta-Tr. Severin. Antrenorul alb-violetilor…

- ASU Politehnica are restante la capitolul goluri in acest start de sezon. Cu doar trei reusite, toate intr-un singur joc, in editia 2019-20, „Baietii in ghete” au parte maine de un nou duel cu CSM Resita, de aceasta data in campionat acasa dupa esecul la limita suferit in Cupa pe terenul carasenilor.…

- Debut cu un esec nesurprinzator pentru Mugur Gusatu pe banca lui ASU Politehnica. „Baietii in ghete” au fost invinsi, fara mari probleme, de catre liderul-surpriza Turris Turnu Magurele, scor 2-0. „Baietii in ghete” au rezistat doar o repriza in Teleorman, unde au facut din nou un joc foarte defensiv.…

- „Baietii in ghete” au parte de o misiune aproape imposibila in Teleorman. Mugur Gusatu are batai de cap „la prima strigare” pe banca lui ASU Politehnica, alb-violetii vor fi lipsiti pe terenul liderului de serviciile celui mai in forma junior. In schimb, gazdele de la Turris Turnu Magurele si-au continuat…

- Suporterii alb-violeti au grabit anuntul in privinta noului „principal” al Politehnicii dupa despatirea de Cosmin Petruescu. Fosta glorie polista Mugur Gusatu e oficial tehnicianul care ii preia pe „Baietii in ghete” dupa remiza alba de azi cu Concordia Chiajna. Atacant devenit emblematic pentru suporterii…

- ASU Politehnica va reveni pe arena din centrul orasului cu ocazia meciului cu Concordia Chiajna din etapa a V-a a Ligii 2. „Baietii in ghete” au fost nevoiti sa apeleze din nou la „Stiinta” deoarece ilfovenii nu au fost de acord cu schimbarea orei partidei de sambata. Asta in conditiile in care pe stadionul…

- Pentru al doilea meci consecutiv in actualul sezon al Ligii 2, ASU Politehnica are statut de favorita. Dupa succesul de la Tg. Jiu, alb-violetii sunt indreptatiti sa spere si la prima victorie acasa. Sambata timisorenii joaca impotriva celor de la Daco-Getica Bucuresti, grupare care a suferit pierderi…