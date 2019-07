Stiri pe aceeasi tema

- Justitia suedeza a ordonat vineri plasarea in detentie provizorie a rapperului american A$AP Rocky pentru o prezumtiva agresiune dupa o altercatie pe strazile Stockholm-ului saptamana trecuta, informeaza AFP.

- Un Boeing 737 Max apartinand companiei low cost Norwegian, caruia i s-a refuzat accesul in spatiul aerian german, a aterizat in Franta, scrie Le Figaro, citeaza digi24.ro.Avionul efectua un zbor de la Malaga, in Spania, la Stockholm, in Suedia.

- 'Politia investigheaza cele intamplate. Nu se cunoaste deocamdata daca exista raniti', se mentioneaza in comunicat, care precizeaza ca a fost trimisa o echipa de deminare la locul exploziei. Postul public de radio a relatat ca o explozie puternica a distrus geamurile si balcoanele unui imobil rezidential…

- Romanul "Solenoid", de Mircea Cartarescu, va fi lansat in limba suedeza in cadrul unui eveniment care va avea loc la 28 mai, de la ora 19.00, in aula Academiei de Stiinte Economice din Stockholm, informeaza News.ro.Citește și: Katy Perry și Orlando Bloom vor avea o nunta cu un numar mic de…