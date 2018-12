Asa am gandit-o eu, 9+1. Vand 90%“: Gica Hagi isi doreste zece actionari la FC Viitorul

Stiri pe aceeasi tema

- Aflati intr-o situatie dezastruoasa, dinamovistii continua sa se intareasca. Sub comanda lui Mircea Rednic ar urma sa ajunga fundasul central Abdel Diarra (23 de ani), informeaza Telekom Sport, potrivit Mediafax.Crescut de Strasbourg, ivorianul a evoluat ultima oara pentru Beerschot, in Belgia,…

- Seria meciurilor dificile pentru FC Viitorul continua. In aceasta saptamana, jucatorii lui Gica Hagi sustin doua partide in deplasare, miercuri, cu Gaz Metan Medias, si duminica, impotriva FCSB, iar in etapa viitoare se vor duela la Ovidiu cu liderul actual al clasamentului, CFR Cluj. Toate trei, echipe…

- Managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a sustinut in aceasta seara o conferinta depresa in care a prefatat meciul de maine cu Dinamo. Conferinta a avut loc la baza de la Ovidiu.In timpul conferintei, Gica Hagi a fost rugat sa transmita un mesaj pentru Romania cu ocazia Centenarului Marii Uniri.…

- Finalul etapei a 13 a, ultima din turul sezonului regulat al Ligii 1, gaseste FC Viitorul pe loc de play off, trupa lui Gica Hagi ocupand pozitia a patra, cu 22 de puncte, la egalitate cu formatia de pe trei, U Craiova, si la patru puncte de fotoliul de lider, in care sta CFR Cluj. In 13 meciuri jucate…

- Viitorul a ajuns la un singur punct in spatele liderului CFR Cluj si la egalitate de puncte cu locul secund, U Craiova. La finalul victoriei, scor 1-2, de la Botosani, Gica Hagi a ales sa-si pastreze calmul si sa analizeze meciul."Cred ca meciul l-am castigat jucand foarte bine defensiv. Tratam…

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, este suparat dupa evolutia echipei Under 19 a clubului in prima mansa a turului intai din Youth League, in care formatia de pe litoral a pierdut cu 0 1 Cuze 37 la Ovidiu, cu Dinamo Zagreb, din Croatia. "Regeleldquo; a spus ca astepta mai mult de la echipa,…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, a legat pentru prima data in acest campionat doua victorii. Dupa succesul de pe terenul campioanei CFR Cluj 2 1 , a urmat partida castigata la Ovidiu cu FC Hermannstadt 1 0 , iar cele sase puncte obtinute in doua etape au urcat trupa lui Gica Hagi…

- Cele doua victorii la rand in Liga 1, 1 0 la Ovidiu cu FC Hermannstadt si 2 1 la Cluj contra campioanei CFR, au urcat FC Viitorul pe pozitie de play off in clasament. Jucatorii lui Hagi se afla acum pe locul sase, cu 13 puncte, dar la egalitate cu ocupanta pozitiei a cincea, CFR Cluj, si la doua lungimi…