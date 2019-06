Arad: Circa 50 de gospodării au fost inundate în urma unei ploi torenţiale Aproximativ 50 de gospodarii din nordul judetului Arad au fost inundate, in noaptea de luni spre marti, in urma unor ploi torentiale, doua localitati fiind puternic afectate, pentru ca apa a ajuns la aproape un metru pe strazi, iar o familie cu cinci persoane a fost evacuata din locuinta. Inundatiile s-au produs in zona Sebis-Moneasa, pentru care, in cursul serii de luni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a emis un mesaj RO-ALERT, dupa ce meteorologii au anuntat cod rosu de precipitatii abundente. Ploile torentiale au afectat mai multe localitati din zona, insa in doua dintre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

