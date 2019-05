Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare, retinut in Madagascar, ar fi evadat, cu cateva zile inainte de a fi extradat, anunta Romania TV. Deocamdata nu sunt cunoscute detalii despre cum a reușit sa scape din inchisoare. UPDATE: Prima instituție care a reacționat a fost Poliția Romana. Intr-un raspuns oferit STIRIPESURSE.RO, Poliția…

- Radu Mazare (foto: Info Sud-Est) Miercuri, G4Media a anunțat in exclusivitate ca Radu Mazare a fost prins in Madagascar și ca va petrece urmatoarele 6 zile in arestul autoritaților malgașe. Poliția Romana a cerut Curții de Apel București sa constate intrunirea condițiilor de extradare și sa ceara aducerea…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, a fost retinut in cursul zilei de ieri de catre autoritatile din Madagascar, pentru sase zile, conform Politiei Romane. Arestarea vine la doar cateva luni dupa ce fostul primar a fost condamnat definitiv la noua ani de inchisoare in Dosarul…