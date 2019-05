Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii pentru protectia consumatorilor au aplicat amenzi de 1,22 milioane de lei, in urma controalelor efectuate in perioada 1 - 12 aprilie privind respectarea prevederilor legale la comercializarea articolelor de incaltaminte. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a controlat, de la inceputul lunii aprilie, 678 de firme care comercializeaza legume si fructe proaspete in lanturi de magazine de tip hipermarket si supermarket, depozite si piete en-gros, constatand abateri de la prevederile legale la un…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat, in perioada 8-19 aprilie 2019, la nivel national, o prima serie de actiuni de control privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea, si modul de etichetare, prezentare publicitate si comercializare a pestelui,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a controlat, intre 20 martie și 30 martie, 977 de operatori economici privind modul de comercializare, denumire, marcare și etichetare a produselor textile.Din totalul celor controlați la 738 de operatori economici, aproximativ 75%, au ...

- Peste 700 de unitati alimentare au fost verificate in vederea evaluarii corectitudinii practicilor comerciale privind utilizarea grasimilor hidrogenate in locul produselor exclusiv pe baza de lapte si informarea corecta a consumatorilor, fiind aplicate amenzi contraventionale in valoare de 1,782…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit abateri la jumatate dintre comercianții de produse electrice verificați, aplicand 198 sancțiuni, respectiv 112 avertismente și 86 de amenzi contravenționale in valoare de 368.800 lei, informeaza autoritatea, scrie Mediafax.ANPC…