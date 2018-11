Stiri pe aceeasi tema

- Cinci judete din sudul țarii sunt, joi, sub avertizare cod galben de vant puternic, care la rafala atinge viteze de pana la 100 de kilometri pe ora.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben pentru zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea, valabila…

- De luni dimineața, de la ora 10.00, pana la ora 22.00, vor fi ninsori moderate in zona Carpaților Orientali și in Moldova. Meteorologii avertizeaza ca in aceste zone se va depune strat de zapada mai consistent. De asemenea, vor fi intervale de timp in care vantul va avea intensificari, cu rafale ce…

- Meteorologii au prelungit, luni, codul galben de ninsori, pana la ora 22.00, in zona Carpatilor Orientali si in Moldova. De asemenea, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in judetele Tulcea, Buzau, Braila, este cod galben de vant, pana la ora 20.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic, valabila in in judetele Constanta si Tulcea, pana sambata, la ora 2:00. Potrivit meteorologilor, in zonele atentionate se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge si depasi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic valabile in orele urmatoare in localitati din judetele Constanta, Tulcea si Buzau. Astfel,...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare cod galben de vant puternic si ploi in sase judete, pana la ora 17.00. Avertizarea vizeaza judetele Vaslui, Galati, Iasi si zonele joase din judetele Bacau, Vrancea si Neamt. Se vor inregistra ploi, iar vantul va sufla puternic,…