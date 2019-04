Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May urmeaza sa se intalneasca marti cu cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron, in cadrul unei ofensive inainte de summitul UE in cadrul caruia va afla daca liderii europeni sunt dispusi sa consimta la o noua amanare a Brexitului. „Ea a mentionat in…

- "Exista motive intemeiate pentru a purta discutii, in conditiile in care Marea Britanie si cei 27 de membri ai Uniunii Europene (UE) se afla intr-o situatie dificila, arzatoare", a subliniat purtatorul de cuvant al Cancelariei federale germane, Steffen Seibert, anuntand etapa germana a vizitei. "Cei…

- In opinia negociatorului-șef din partea UE, Michel Barnier, o extindere a negocierilor vizand plecarea Regatului Unit din Uniune ar trebui sa serveasca unui «obiectiv clar». In caz contrar, «nu ar avea loc decat o prelungire a incertitudinii». Joi, la Bruxelles urmeaza sa aiba loc un summit european…

- Un oficial din cadrul presedintiei lui Emmanuel Macron a declarat, joi, ca Franța nu sustine o scurta amanare a Brexitului dincolo de data de 29 martie si considera ca Regatului Unit i-ar reveni sarcina de a incerca sa redeschida negocierea acordul de retragere din UE respins de doua ori de catre parlamentul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au inchis miercuri usa oricarei renegocieri a acordului privind Brexitul si au dat de inteles ca vor accepta o amanare a iesirii Regatului Unit din UE dupa data de 29 martie doar daca aceasta se justifica printr-o ''noua perspectiva'',…

- Cancelarul german Angela Merkel merge miercuri la Paris, pentru convorbiri pe diverse teme, inclusiv relatiile cu SUA, cu presedintele francez Emmanuel Macron, inainte de un summit al Uniunii Europene, relateaza agentia DPA. Principalele subiecte de pe agenda discutiilor dintre cei doi aliati includ…

- Liderii Franței și Germaniei au semnat marți, la Aachen, extinderea tratatului franco-german din 1963 care a marcat marea reconciliere dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Evenimentul este unul simbolic menit sa arate ca principala axa a Uniunii Europene ramâne puternica în fața valului…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron vor semna marti un nou tratat pentru a intari relatia franco-germana si a trimite un mesaj care se doreste a fi pozitiv pentru Uniunea...