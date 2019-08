Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, adolescenta care a fost rapita, violata și ucisa de Gheorghe Dinca, susține ca fostul mecanic auto și familia sa ar fi fost implicați in traficul de persoane. Mai mult de atat, el a declarat ca existau informații potrivit carora fetele erau duse in mai…

- O informație bomba a fost facuta publica, miercuri seara, la Romania TV. Telefonul de pe care Alexandra a sunat la 112 ar fi fost ars.Informația a fost confirmata și de avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, care a spus ca percheziția informatica a celor trei telefoane luate din casa lui Gheorghe…

- Tonel pop, avocatul familiei Luizei, fata sechestrata și ucisa de criminalul Gheorghe Dinca, a dezvșuit, marți seara, la Romania TV, ca are dubii cu privire la acele oseminte gasite de anchetatori in padurea de langa Caracal.Citește și: Ieșire scandaloasa a unui fost candidat USR, in legatura…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, este nemulțimit de modul in care anchetatorii iși fac treaba in cazul de la Caracal.In direct la Romania TV, aparatorul spune ca nu e posibil ca, in momentul in care polițiștii de la Omoruri și criminaliștii sunt la fața locului, in casa lui Gheorghe Dinca,…

- Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a adus noi informații in cazul dispariției celor doua adolescente din Caracal, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. "Sunt atat de multe lucruri de descoperit incat veți fi șocați”, spune Pop.

- A scandalizat o țara intreaga dupa ce și-a facut publica susținerea pentru Gheorghe Dinca, suspectul in cazul crimelor din Caracal. Atacurile la adresa familiei Alexandrei și Luizei s-au transformat rapid și acum nu mai știe cum sa iși ceara ierare pentru vorbele spuse

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a anunțat, duminica, ca va solicita Camerei Deputaților înființarea unei comisii care sa cerceteze toate dosarele persoanelor disparute și felul în care au acționat instituțiile abilitate pâna în prezent, scrie Mediafax.„Voi solicita…