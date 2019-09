ANAF nu ti-a restituit banii pe taxa auto? Iata ce trebuie sa faci

ANAF a anuntat, la inceputul saptamanii, ca a finalizat procesul de restituire a taxei auto pentru contribuabilii care au depus dosarele complete, astfel ca din 2017 si pana in prezent au fost date 6,16 miliarde de lei, pentru 1,91 de milioane de cereri aprobate.



Exista insa si persoane care nu si-au primit banii inapoi, din diverse motive, cum ar fi dosare incomplete sau probleme cu conturile bancare.



Ziare.com a primit mai multe sesizari de la persoane care s-au plans ca ANAF nu le-a restituit banii din taxele auto.



"Am depus in urma cu aproape 2 ani, mai precis…