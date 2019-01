Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care se urca beti la volan ar putea ramane fara permis cel putin un an! Este propunerea politistilor, dupa ce 65 de romani au murit anul acesta in accidente produse de soferi bauti. „Suntem pe primul loc in Europa la numarul victimelor de pe sosele. Si doar masurile extreme ne-ar putea salva”,…

- Șoferii care sunt prinși bauți la volan ar putea ramane timp de un an fara permis de conducere. Propunerea vine chiar din partea Poliției Rutiere care argumenteaza cu bilanțul mare al numarului de oameni care au murit in 2018, in urma accidentelor provocate de șoferii care au consumat alcool.

- Record de infracțiuni comise de un prahovean implicat, duminica dupa-amiaza, intr-un accident petrecut la Filipeștii de Targ. Omul a fugit de la locul evenimentului, dupa ce a acroșat cu mașina un biciclist, incercand, probabil, sa ascunda faptul ca șofa fara a avea acest drept și,pe deasupra, mai era…

- Politistii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla, au oprit pentru control pe DJ109D de pe raza comunei Sic, duminica, 9 decembrie, in jurul orei 2 dimineața, un autoturism, condus de un tanar de 23 ani, din comuna Sic, județul Cluj, constatand ca acesta nu deține permis de conducere pentru nicio…

- Prima conditie pentru a conduce un autoturism pe drumurile publice este detinerea unui autoturism pe drumurile publice. Lipsa acestui document, corelata cu consumul de alcool, duce in mod sigur la intocmirea unui dosar penal si creste riscurile producerii unui accident. Aseara, in jurul orei 20.30,…

- Un amendament la Codul Rutier ar putea scapa definitiv soferii de a mai ramane fara permis de conducere in urma acumularii de puncte de penalizare, pentru ca acestea ar urma sa creasca la 45 de puncte in loc de 15 puncte cum este in prezent. Punctele...

- Cod Rutier 2018. Șoferii nu mai sunt obligați sa prezinte acest document. Șoferii nu vor mai fi obligați sa prezinte autoritaților dovada plații RCA, potrivit unei decizii luata de instanțele judecatorești. Totul a inceput dupa ce un șofer a luat amenda pentru ca nu a prezentat dovada platii RCA, desi…