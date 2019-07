Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Ploiesti, Adrian Dobre, a sesizat Politia cu privire la activitatea inspectorilor din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice (RASP), institutie aflata in subordinea Consiliului Local, pe care-i acuza ca au raportat ca operatorului de salubritate isi face treaba, desi orasul…

- In perioada 11.07.2019 – 13.07.2019, Poliția Municipiului Suceava a desfașurat o acțiune pe raza de competența, pe linia asigurarii ordinii și liniștii publice in zona parcurilor, spațiilor de joaca pentru copii, teraselor, precum și pe linia prevenirii faptelor cu violența comise in proximitatea acestora.…

- Inspectorii pentru protectia consumatorilor au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 324.000 de lei in urma unor controale efectuate la nivel national care au vizat respectarea prevederilor legale in exploatarea locurilor de joaca pentru copii, iar in cazul a 70 de operatori economici a fost…

- Problemele care inevitabil apar la cele 73 de locuri de joaca din municipiul Suceava, atat din cauza uzurii zilnice, dar mai ales a actelor de vandalism, ar putea fi remediate mult mai rapid prin incheierea unui contract cadru multianual, cu o firma specializata in astfel de lucrari.Viceprimarul ...

- Politistii locali din cadrul Serviciului Control Protectia Mediului au permanent in atentie terenurile nesalubrizate aflate pe raza municipiului Constanta, efecutand in aceasta perioada verificari pe linia depistarii de locatii neingrijite, neigienizate si neimprejmuite, cu atat mai mult cu cat, o data…

- Liberalii critica dur administrația Sectorului 5 al Capitalei. Prin vocea lui Cristian Olteanu, consilier general in cadrul CGMB ales in Sectorul 5, susține prin intermediul unui comunicat de presa remis redacției ca primarul Daniel Folorea administreaza dezastruos Sectorul 5 și ca s-a ajuns la o…

- Toate unitațile de invațamant ce functioneaza in regim cresa sau gradinita din Romania ar urma sa fie dotate cu camere video si audio de supraveghere, inclusiv in clase. Prevederile se regasesc intr-un proiect de completare a Legii educatiei, propus la Camera Deputatilor. Inițiatorii susțin ca aceasta…

- Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, a anunțat ca saptamana aceasta in parcurile din municipiu va incepe o campanie de dezinsecție contra capușelor. „Urmare a informatiilor aparute in presa locala privind aparitia capuselor, Primaria municipiului Suceava, imediat dupa aprobarea bugetului, a contractat…