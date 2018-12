Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe mai multe drumuri din Dambovita, Arges, Prahova, Olt, Bihor, Teleorman, Valcea, Gorj și Dolj, dar si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti se desfasoara ingreunat, din cauza cetii, potrivit Centrului Infotrafic. Se circula insa in conditii de ceata pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti si…

- Localitațile Valeni, Mihaești și Seaca, din județul Olt, aflate in vecinatatea comunei Scrioaștea din Teleorman, in care s-au confirmat doua focare de pesta porcina africana, au intrat sub supraveghere. Cele trei localitați se alatura celor cinci din județ – Izbiceni, ...

- In perioada 2 mai - 17 octombrie, cele 40 de decese au fost inregistrate astfel: Bucuresti - 11, Bihor si Iasi - 5, Olt - 4, Suceava, Dolj, Constanta - 2, Alba, Braila, Botosani, Covasna, Calarasi, Dambovita, Galati, Prahova si Teleorman - cate un deces. INSP precizeaza ca cele mai multe cazuri…

- In perioada 2.05.2018 - 17.10.2018 s-au inregistrat 275 de cazuri de infectie cu virusul West Nile, sapte cazuri fiind confirmate in ultima saptamana, potrivit CNSCBT. De asemenea, numarul deceselor provocate de acest virus a ajuns la 40. In ultima saptamana, doi pacienti din Bucuresti si…

- Sase autoturisme implicate intr-un accident rutier pe E70, la Draganesti Vlasca in Eveniment / on 23/09/2018 at 17:32 / Un accident rutier in care au fost implicate sase autoturisme a avut loc, cu putin timp in urma, pe Drumul National 6, la intrarea in localitatatea Draganesti Vlasca, informeaza…