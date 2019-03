Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a acceptat cele doua "scenarii" privind amanarea Brexit-ului oferite de Uniunea Europeana, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmite AFP. "M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a…

- Premierul britanic Theresa May se deplaseaza joi la Bruxelles, in marja summitului Consiliului European, pentru a incerca sa convinga UE sa aprobe amanarea Brexit-ului, solicitata miercuri, transmite EFE. Se preconizeaza ca reuniunea liderilor comunitari va incepe la ora 14:30 GMT, iar…

- Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, anunta Theresa May. ”Aceasta amanare este o sursa de regrete personale”, a declarat miercuri seara, la resedinta sa de la Downing Street sefa Guvernului conservator de la Londra.”Sper ca parlamentarii sa gaseasca un mijloc de aprobare…

- Este "posibila" o scurta amanare a Brexit-ului, insa doar daca parlamentul britanic va aproba acordul iesirii Regatului Unit din UE, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, potrivit AFP si DPA. Cu noua zile inaintea datei prevazute pentru Brexit, 29 martie, premierul britanic…

- UPDATE, 20.03.2019 Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat ca i-a scris presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita amanarea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana pana la 30 iunie, transmit agentiile internationale de presa. ‘I-am scris in aceasta dimineata presedintelui…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- Premierul britanic Theresa May merge azi la Bruxelles unde se intalneste cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, pentru a cere redeschiderea negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Presedintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, a scris pe Twitter ca votul din Parlamentul britanic impotriva acordului privind Brexitul este o veste proasta, iar primele ganduri se indreapta catre cetatenii europeni care locuiesc in Marea Britanie si la britanicii care traiesc in alte state…